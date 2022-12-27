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"Челси" одержал непростую победу над "Борнмутом" в АПЛ

Фото: Мейсон Маунт забил второй мяч на "Стэмфорд Бридж" (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорцив

Домашней победой над "Борнмутом" в рамках английской Премьер-лиги вышел из полуторамесячной паузы лондонский "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 17-й тур

"Челси" – "Борнмут" – 2:0

Голы: Хаверц, 16, Маунт, 24

"Синие" взяли мяч под контроль с первых минут и начали давить на владения гостей. Ставка "Челси" на быстрый мяч сыграла на 16-й минуте – образцовая атака лондонцев завершилась забегом с прострелом Стерлинга, который замкнул Хаверц.

Сбавлять обороты команда Грэма Поттера и не думала. Проведя еще несколько выпадов, "синие" удвоили преимущество в середине тайма. Это Маунт пытался создать момент для Закарии, а после серии рикошетов сам оказался на ударной позиции и роскошно уложил мяч под штангу.

Во второй половине первой 45-минутки и сразу после перерыва "Челси" пытался развить свой успех. Полумоменты упустили те же Хаверц и Маунт, а также Пулишич и Стерлинг. Но постепенно "вишни" перехватили инициативу и даже сумели прижать хозяев к своим воротам в финальные минуты.

На гол "Борнмут" действительно наработал. С выстрелом Кристи после врывания в штрафную справился Кепа, а в добавленное арбитром время Соланке головой пробил рядом со штангой. Были и опасные эпизоды во время стандартов, но размочить счет гости не сумели.

Победа не сильно изменила турнирное положение "Челси". Лондонцы до сих пор довольно далеко от заветной топ-4. "Синие" в данный момент занимают 8-е место и имеют в активе 24 очка. Четвертый "Тоттенхэм" набрал 30 пунктов.

К слову, ранее "Тоттенхэм" потерял очки в выездном матче Премьер-лиги против "Брентфорда".

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