"Челсі" стане піддослідним технологічного експерименту ФІФА: подробиці

На клубному чемпіонаті світу в Абу-Дабі, ФІФА випробуватиме нову технологію під назвою "робот-арбітр". Система буде застосована у матчах за участю лондонського "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daylimail .

Дана технологія фіксуватиме офсайд всього за півсекунди, "робот" складається з 12 камер, які закріплені на даху арени. Технологія стежить за положенням гравців та анімує скелет футболістів з 29 точок. Акцент буде робитися на руках та ногах гравців. "Робот-арбітр" сигналізує про положення поза грою безпосередньо в кімнату VAR. Відеоасистенти рефері, повідомлятимуть арбітру в полі про рішення в навушник.

ФІФА сподівається повністю опробувати його вчасно, до цьогорічного чемпіонату світу, після успішного випробування на нещодавньому Кубку арабських країн, який також проходив у Катарі.