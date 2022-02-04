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"Челсі" стане піддослідним технологічного експерименту ФІФА: подробиці

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Абу-Дабі, П'ятниця 04 лютого 2022 17:21
"Челсі" стане піддослідним технологічного експерименту ФІФА: подробиці Фото: учасники клубного чемпіонату світу з футболу (facebook.com/fifaclubworldcup)
Автор: Андрій Вирва

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На клубному чемпіонаті світу в Абу-Дабі, ФІФА випробуватиме нову технологію під назвою "робот-арбітр". Система буде застосована у матчах за участю лондонського "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daylimail.

Дана технологія фіксуватиме офсайд всього за півсекунди, "робот" складається з 12 камер, які закріплені на даху арени. Технологія стежить за положенням гравців та анімує скелет футболістів з 29 точок. Акцент буде робитися на руках та ногах гравців. "Робот-арбітр" сигналізує про положення поза грою безпосередньо в кімнату VAR. Відеоасистенти рефері, повідомлятимуть арбітру в полі про рішення в навушник.

ФІФА сподівається повністю опробувати його вчасно, до цьогорічного чемпіонату світу, після успішного випробування на нещодавньому Кубку арабських країн, який також проходив у Катарі.

За даними ФІФА, нова технологія має потенціал надати нові ідеї для тренерів, медичного персоналу та вболівальників.

Нагадаємо, що Віталія Миколенка в "Евертоні" буде тренувати легендарний лівий захисник збірної Англії Ешлі Коул.

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