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"Челси" подписал наследника Роналду на полноценной основе

Лондон, Среда 21 августа 2024 15:49
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"Челси" подписал наследника Роналду на полноценной основе Фото: Жуан Феликс примерил футболку "синих" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий сборной Португалии Жуан Феликс сменил мадридский "Атлетико" на лондонский "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

24-летний пиренеец во второй раз перебрался в ряды "синих". Он уже защищал цвета лондонцев во второй половине сезона 2022/23.

Феликс заключил с "Челси" контракт на 7 лет. Трансфер португальца обошелся английскому гранду в 52 млн евро. На "Стэмфорде Бридж" он сможет закрыть позиции левого вингера, отвлеченного нападающего и центрфорварда. В частности, Феликс будет конкурировать за место в составе Михаила Мудрика.

"Новый Роналду" прошлый сезон отыграл в рядах "Барселоны" на правах аренды. Он провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач. На Евро-2024 Феликс был запасным, но сыграл 2 поединка.

В обратном направлении уехал хавбек сборной Англии Конор Галлахер. За его переход "матрасники" заплатили 42 млн в евровалюте.

К слову, поп-певец Ширан стал совладельцем "Ипсвича" на старте сезона 2024/25.

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