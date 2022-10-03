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"Челси" подписал предварительный контракт со звездой Бундеслиги

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Лондон, Понедельник 03 октября 2022 19:12
"Челси" подписал предварительный контракт со звездой Бундеслиги Фото: Кристофер Нкунку на полпути в британскую столицу (facebook.com/rbleipzig)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий немецкого РБ "Лейпциг" Кристофер Нкунку готов сменить немецкий чемпионат на английскую Премьер-лигу. Он договорился с лондонским "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Воспитанник ПСЖ заключил предварительное соглашение с "пенсионерами". Теперь английский гранд должен согласовать детали перехода с "красными быками".

"Челси" готов активировать клаусулу Нкунку в размере 60 млн евро. Лондонцы решили оформить трансфер заранее во избежание конкуренции с другими клубами АПЛ следующим летом. С "синими" французский нападающий подпишет 5-летний контракт.

В нынешнем сезоне Нкунку провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. Эта кампания для него – четвертая в составе "красных быков". Ранее форвард провел 9 лет в структуре "Пари Сен-Жермен" и сыграл там в общей сложности 78 поединков (11 голов).

Этим летом "Челси" приобрел новых исполнителей на 282 млн евро. В частности, три футболиста – Фофана, Кукурелья и Стерлинг – стоили более 50 млн в евровалюте каждый. Тем не менее, в начале сентября боссы лондонцев уволили наставника команды Томаса Тухеля.

К слову, накануне "Манчестер Сити" разгромил МЮ в дерби в рамках чемпионата Англии.

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