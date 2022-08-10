"Челсі" відпустив до Німеччини провального форварда з втратами понад 30 мільйонів

26-річний форвард відновить виступи в німецькій Бундеслізі. До переїзду в АПЛ він провів у складі "червоних биків" 4 сезони.

Вернер уклав із "Лейпцигом" 4-річний контракт. Нападник виступатиме в новій-старій команді під 11-м номером. "Челсі" отримав за нього орієнтовно 20 млн євро. Лише два роки тому лондонці віддали за Вернера саксонцям 53 млн у євровалюті.

Німець не зумів розкритися на Туманному Альбіоні. Усього за "Челсі" він провів 89 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі та оформив 21 асист. На рівні Бундесліги результативність Вернера була кращою – 73 голи за 124 матчі в "Лейпцигу".

Минулої п'ятниці "Челсі" підсилився оборонцем Кукурельєю з "Брайтона". Також у літнє трансферне вікно лондонці оформили переходи голкіпера Слоніни, центрбека Кулібалі, хавбека Чуквуемеки та нападника Стерлінга.