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"Челсі" відпустив до Німеччини провального форварда з втратами понад 30 мільйонів

Фото: Тімо Вернер (у центрі) повернувся до Бундесліги (twitter.com/RBLeipzig)
Автор: Антон Федорців

Німецький РБ "Лейпциг" оформив повернення на батьківщину нападника збірної Німеччини Тімо Вернера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

26-річний форвард відновить виступи в німецькій Бундеслізі. До переїзду в АПЛ він провів у складі "червоних биків" 4 сезони.

Вернер уклав із "Лейпцигом" 4-річний контракт. Нападник виступатиме в новій-старій команді під 11-м номером. "Челсі" отримав за нього орієнтовно 20 млн євро. Лише два роки тому лондонці віддали за Вернера саксонцям 53 млн у євровалюті.

Німець не зумів розкритися на Туманному Альбіоні. Усього за "Челсі" він провів 89 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі та оформив 21 асист. На рівні Бундесліги результативність Вернера була кращою – 73 голи за 124 матчі в "Лейпцигу".

Минулої п'ятниці "Челсі" підсилився оборонцем Кукурельєю з "Брайтона". Також у літнє трансферне вікно лондонці оформили переходи голкіпера Слоніни, центрбека Кулібалі, хавбека Чуквуемеки та нападника Стерлінга.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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