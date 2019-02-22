"Челсі" оскаржить рішення ФІФА про заборону на трансфери

Клуб не згоден з рішенням організації

"Челси" обжалует решение Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) о запрете подписания игроков в течение двух трансферных окон. Об этом говорится в заявлении на сайте лондонского клуба.

Отмечается, что "Челси" категорически опровергает выводы дисциплинарного комитета ФИФА.

"Клуб уважает большую работу, проводимую ФИФА для защиты несовершеннолетних, и сотрудничал с организацией на протяжении всего расследования. Клуб разочарован, что ФИФА не приняла материалы «Челси» в отношении 29 футболистов из 92. Клуб поступал в соответствие с актуальными правилами и в ближайшее время подаст апелляцию", - говорится в сообщении.

Cхожим санкциям уже подвергались каталонская "Барселона", а также мадридские "Реал" и "Атлетико". В связи с этим новичкам команды, среди которых были такие игроки, как Арда Туран и Диего Коста, пришлось ждать полгода, чтобы дебютировать за новый клуб.