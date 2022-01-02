"Челсі" і "Ліверпуль" влаштували "рубку" з чотирма голами. Переможець не визначився

Всі головні події матчу відбулися в першій половині. Вже на 9-й хвилині Мане скористався помилкою центрбека "Челсі", вийшов віч-на-віч з кіпер "аристократів" Менді і рахунок у матчі відкрив - 1:0.

А на 26-й хвилині рахунок на табло був вже 2:0 на користь "Ліверпуля". Салах отримав передачу на фланзі, увійшов до штрафного майданчика і з кута воротарського пробив Менді.

Але лондонці ще до кінця першого тайму змогли не просто скоротити відставання, а й зрівняти рахунок. Спершу на 42-й хвилині шедевральний удар зльоту з-за меж штрафного вдався Ковачічу. М'яч після його удару влучив точно в дев'ятку воріт "Ліверпуля" - 1:2.

А через ще чотири хвилини Канте вивів Пулішича на "побачення" з воротарем "мерсисайдців" Келлехером і рахунок зрівняв - 2:2.

У другому таймі лондонці більше володіли м'ячем, проте жодна, ні інша команда більше не забивали.

Таким чином "Челсі" та "Ліверпуль" дозволили "Ман Сіті" відірватися у турнірній таблиці. Наразі "городяни" мають у своєму активі 53 очки, у "Челсі" - 43, у "Ліверпуля" - 42 і матч у запасі.

Нагадаємо, вчора "Ман Сіті" зміг вирвати перемогу у "Арсеналу" на останніх хвилинах, програючи по ходу матчу.