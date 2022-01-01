"Ман Сіті" вирвав перемогу у "Арсеналу" на останніх хвилинах у першому матчі нового року в АПЛ

Лондонський "Арсенал" і "Манчестер Сіті" зіграли перший матч в новому році в роки в англійській Прем'єр-лізі. "Сіті" після провального першого тайму зміг зробити камбек і вирвати перемогу на останніх хвилинах - 2:1.

У першій половині "городяни" більше володіли м'ячем, проте гостріше діяли саме "каноніри". У підсумку і рахунок відкрили гравці "Арсеналу". Тірні з лівого флангу відпасував у штрафну, де Сака в дотик переправив м'яч точно в нижній кут воріт Едерсона - 1:0.

А в другій половині все перевернулося з ніг на голову. Спершу на 55-й хвилині в штрафному майданчику "Арсеналу" під час контакту з Джакою впав Бернарду Сілва. Суддя спершу фол не зафіксував, але після перегляду VAR вказав на "точку". Пенальті реалізував Марез, зрівнявши рахунок у матчі-1: 1.

Буквально відразу ж "Арсенал" міг знову виходити вперед. Ляпорт намагаючись випередити гравців "Арсеналу" зіграв головою, але м'яч перелетів через Едерсона і вже готовий був перетнути лінію воріт, але з "стрічки" вибив Аке. Правда, круглий влучив прямо на ногу Мартінеллі, але той потрапити в створ не зміг.

А після "каноніри" залишилися в меншості. Другу жовту картку за зрив атаки отримав Габріель. Перший "гірчичник" він виклопотав через бурхливу незгоду за призначений пенальті у ворота своєї команди.

Після цього "Арсенал" став діяти більш обережно біля своїх воріт, але все одно не забував вибігати в контратаки. А ось "Сіті" продовжив натиск на воріт Ремсдейла і таки зміг вирвати перемогу. Вже в компенсований час Родрі виявився найспритнішим у штрафному "Арсеналу" і зміг переправити м'яч у сітку опонентів і вирвати перемогу для своєї команди - 2:1.

Відзначимо, що українець Зінченко в заявку на цей матч не потрапив.

Після перемоги "Сіті" набрав 53 очки, що на 11 більше, ніж у "Челсі", яке йде на другому місці. "Арсенал" залишається четвертим із 35 балами.