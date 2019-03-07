Челсі - Динамо: де дивитися матч

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи

Киевское "Динамо" и лондонский "Челси" сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры считают "бело-синих" аутсайдерами выездного поединка.

7 марта 22:00

Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Челси" и "Динамо" состоится 7 марта в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В Украине посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале "Футбол 2". Время начала матча - 22:00 по киевскому времени.

Начиная с 21:15, эксперты в студии программы "Шлях до Баку" обсудят предстоящую дуэль, а после финального свистка подведут ее итоги.

Отметим, киевское "Динамо" - единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках. В матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" крупно проиграл немецкому "Айнтрахту" и вылетел из турнира.