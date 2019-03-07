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Челсі - Динамо: де дивитися матч

Новини » Спорт    07.03.2019 - 15:04
Челсі - Динамо: де дивитися матч
Фото: "Стемфорд Брідж" напередодні гри "Челсі" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" і лондонський "Челсі" зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Букмекери вважають "біло-синіх" аутсайдерами виїзного поєдинку.

7 березня 22:00
Лондон, стадіон "Стемфорд Бридж"

 

Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між "Челсі" і "Динамо" відбудеться 7 березня в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".

В Україні подивитися гру в прямому ефірі можна буде на телеканалі "Футбол 2". Час початку матчу - 22:00 за київським часом.

Починаючи з 21:15, експерти в студії програми "Шлях до Баку" обговорять майбутню дуель, а після фінального свистка підіб'ють її підсумки.

Зазначимо, київське "Динамо" - єдиний представник України в єврокубках. У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" з великим рахунком програв німецькому "Айнтрахту"  і вилетів з турніру.

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