Челсі - Динамо: де дивитися матч

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи
Київське "Динамо" і лондонський "Челсі" зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Букмекери вважають "біло-синіх" аутсайдерами виїзного поєдинку.
7 березня 22:00
Лондон, стадіон "Стемфорд Бридж"
Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між "Челсі" і "Динамо" відбудеться 7 березня в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".
В Україні подивитися гру в прямому ефірі можна буде на телеканалі "Футбол 2". Час початку матчу - 22:00 за київським часом.
Починаючи з 21:15, експерти в студії програми "Шлях до Баку" обговорять майбутню дуель, а після фінального свистка підіб'ють її підсумки.
Зазначимо, київське "Динамо" - єдиний представник України в єврокубках. У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" з великим рахунком програв німецькому "Айнтрахту" і вилетів з турніру.