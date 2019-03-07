Челсі - Динамо: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом лондонський клуб

Между "Челси" и "Динамо" состоится первый поединок в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2".

7 марта 22:00

Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"

Букмекеры считают, что "Челси" является безоговорочным фаворитом домашней игры. Так, на победу лондонского клуба принимаются ставки с невысоким коэффициентом - 1,31, тогда как победа "Динамо" оценивается аж в 11,00. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,50.

Отметим, киевское "Динамо" - единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках. В матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" крупно проиграл немецкому "Айнтрахту" и вылетел из турнира.