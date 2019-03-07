Челсі - Динамо: анонс матчу

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Европи

Киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет на выезде против "Челси". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считаю лондонский клуб абсолютным фаворитом поединка. "Бело-синие" отправились на игру в Лондон с одним форвардом в составе.

7 марта 22:00

Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"

До нынешней встречи соперники дважды играли между собой. Команды попали в одну группу в Лиге чемпионов сезона-2015/16. Действующие тогда чемпионы Англии набрали в двух матчах четыре очка: в Киеве была зафиксирована нулевая ничья, а в ответном матче победил лондонский клуб - 2:1. Оба клуба вышли в 1/8 финала ("Челси" с первого места), но дальше не пробились.

В восьми матчах этой Лиги Европы "Челси" одержал семь побед и один раз сыграл вничью. Осенью лондонцы доминировали в группе L, а в 1/16 финала с общим счетом 5:1 взяли верх над "Мальме".

"Динамо" также не испытало особых проблем на групповом этапе. Киевляне финишировали на первом месте в квартете К, опередив "Ренн", "Астану" и "Яблонец", а в первом раунде плей-офф справились с "Олимпиакосом" (2:2 на выезде, 1:0 дома).

Перед очной встречей у команд есть кадровые проблемы. У "Челси" выбыли третий голкипер Джамал Блэкмен и резервный полузащитник Марко ван Гинкел. А вот у "Динамо" пропустит матч Беньямин Вербич из-за перебора желтых, тогда как Дуэлунд, Беседин, Фран Соль и Пиварич не сыграют из-за травм.

Ориентировочные составы:

"Челси": Кепа, Алонсо, Кристинсен, Рюдигер, Аспликуета, Ковачич, Жоржиньо, Канте, Виллиан, Педро, Жиру

"Динамо": Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Шапаренко