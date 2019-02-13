"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Спортсмен року"

Олександр АБРАМЕНКО

Спортсмен-інструктор штатної збірної команди України з фрістайлу. Заслужений майстер спорту України з фрістайлу. Олімпійський чемпіон з фрістайлу ЗОІ 2018 Корея. Володар малого кришталевого глобуса 2016.



Ваш життєвий девіз? Немає нічого неможливого.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Мріяв стати машиністом потяга, дуже подобались поїзда.

Чи є у Вас мрія, яка поки не здійснилась? У спортивній кар’єрі мрія здійснилась. Виграв олімпіаду.

Ваша головна спортивна мрія? Виграти олімпіаду.

Бути сьогодні успішним - це досягати того, чого прагнеш.

Ваш улюблений афоризм? Не важливо як повільно ти просуваєшся, головне, що ти не зупиняєшся.

Хто для Вас є взірцем спортсмена? Бубка Сергій Назарович.

Як Ви відпочиваєте після довгих змагань? Відволікаюсь на улюблені справи.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Шоколадка.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... зроблю сальто».

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Лінь.

Яка страва здатна покращити вам настрій? Смажена картопля.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Христофор Колумб.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Статую Зевса, символізувало б що місто багате на олімпійців.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? Планета Гора.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? До Києва.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Олімпійське золото. Помилок, про які шкодую не маю.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Засмагати на морі.

Дар`я БІЛОДІД

Заслужений майстер спорту України, чемпіонка Світу 2018, чемпіонка Європи 2017



Найвагоміші досягнення 2018 року? Чемпіонка Світу по дзюдо 2018 (Баку, Азербайджан), чемпіонка Світу по дзюдо серед юніорів 2018 ( Нассау, Багами).

Ваш життєвий девіз? Немає нічого неможливого.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Мріяла і зараз мрію стати олімпійською чемпіонкою.

Ваша головна спортивна мрія? Олімпійське золото.

Бути сьогодні успішним - це велика праця і бажання бути найкращим.

Ваш улюблений афоризм? «Успіх – це 1% таланту і 99% праці».

Хто для Вас є взірцем спортсмена? Сергій Бубка.

Як Ви відпочиваєте після довгих змагань? Я їду в якусь теплу країну на тиждень і насолоджуюсь теплим морем і сонячним настроєм.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Для мене щастя – це, в першу чергу, коли моя родина здорова і знаходиться поряд зі мною. Також щастя - досягнення мрій і самий процес їх досягнення (тренування, збори, змагання, різні емоції, труднощі, які я маю пережити), у результаті ти розумієш, що це і є справжнє щастя - насолоджуватися кожним моментом.

Дайте мені точку опори і я покажу все, на що здатна.

Кому Ви заздрите? Нікому не заздрю, бо не хочу марно витрачати свій час. Я краще буду більше працювати і зроблю так, щоб заздрили мені. Заздрять тільки ті люди, які не можуть досягнути своєї мети і нічого для цього не роблять. А я тільки захоплююся видатними особистостями і намагаюся перевершити їх досягнення.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Запальність.

Яка страва здатна покращити вам настрій? Паста чи смачний десерт :)

Ваша улюблена книга? Дуже подобається книга «Розум чемпіонів». Я вважаю, що кожен спортсмен повинен її прочитати, це дуже хороша мотивація для досягнення мрій.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? «Kindness planet».

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? На Андріївський узвіз, на Софіївську та на Михайлівську площу.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Найголовнішим досягненням - те, що я стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. А помилку виділити не можу, бо кожна помилка робить мене сильнішою і допомагає досягнути своєї мети. Тож, для мене помилка - це більше плюс, ніж мінус. Всі люди помиляються, але хтось опускає руки, а хтось дивиться на це з іншого боку і робить все для того, щоб більше ніколи не допустити цю помилку.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Найкращий відпочинок - це провести день у спа-центрі та смачно поїсти :)

Олександр УСИК

Заслужений майстер спорту, Чемпіон світу та Європи, Олімпійський чемпіон 2012, Абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі (за версіями WBO (Super), WBC (Diamond), IBF, WBA (Super), The Ring. Володар кубка Мухаммеда Алі.



Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2018 році: Переміг в World Boxing Super Series, де завоював 5 престижних поясів і кубок Мухаммеда Алі і став Абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Став першим в історії світового боксу важковаговиком (до 91 кг), якому вдалося зібрати всі пояси одночасно. Визнано таким, що Боксером року-2018 Sports Illustrated, BoxRec, ESPN, The Ring, BoxingScene, Yahoo і Boxing Writers Association of America.

Ваш життєвий девіз: «Люби і будеш коханим».

Ваша «формула успіху»: Мені допомагає цілеспрямованість, амбіції, дитячі мрії, просто хотів займатися цим чудовим видом спорту - боксом.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві?: Машиністом. Це найперше, що я говорив, не знаючи, що машиніст це не водій. Потім я мамі говорив, що буду президентом, а коли вона запитувала президентом чого, я відповідав - світу цього. Коли став старше, сказав, що буду президентом тієї країни, в якій я живу, мама сміялася.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась?: Врятуватися хочу. Хочу, щоб врятувалися мої близькі і взагалі всі люди йшли до спасіння. Але поки вони туди не йдуть.

Ваша головна спортивна мрія: Моя головна спортивна мрія - щоб хоча б один з моїх дітей побив мій рекорд в досягненні цілей. Я ж ще й абсолютний чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії. Завжди кажу про свою мрію в теперішньому часі, як ніби у тебе вже є те, що ти хочеш.

Ваш улюблений афоризм?: Щоб життя прожити, знати треба, але чимало, два важливих правила запам'ятати для початку: вже краще голодувати, ніж будь-що їсти і все життя прожити одному, ніж з ким попало (Омар Хайям).

Хто для Вас зразок спортсмена?: Для мене зразок спортсмена - це Василь Ломаченко, тому що цей хлопець не тільки мене, а й багатьох інших хлопців змусив на якісь неймовірні досягнення. Він для мене зразок спортсмена і зразок того, як потрібно любити те, що ти робиш.

Як Ви відпочиваєте після довгих змагань?: Я не напружуюся. Я їжджу з родиною по країні, по світу, їжджу в різні країни Європи, Азії.

Якщо щастя не в грошах, то в чому?: У любові. Гроші - це хороший слуга, але поганий пан.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я ... переверну весь світ. А у відповідь вам дам точку опори».

Яка риса характеру - Ваш головний недолік?: Я дуже-дуже-дуже упертий. Можливо, в якійсь мірі це недолік, а в якійсь мірі - достоїнство.

Яка страва здатна підняти Вам настрій?: Дуже гарячий борщ з тушкованими реберцями або зі шматочком м'яса без сметани.

Чи є у Вас улюблена книга?: Біблія - моя улюблена книга, в якій є відповіді на всі питання. 3 рази поспіль читав Пауло Коельо «Алхімік».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником?: Я б із задоволенням подружився з літературними героями, класиками, з Олександром Сергійовичем Пушкіним, з Достоєвським із задоволенням поспілкувався б, попросив би його попрацювати у нього і подивився, як він живе, як він пише.

Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто?: Чужих чудес нам не треба, у нас своїх чудес багато - Запорізька Січ, Києво-Печерська Лавра, Карпати, гори, море.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали?: 17 ярдів.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію?: Ну, якби до мене приїхав на даний момент Трамп, я б показав йому Києво-Печерську Лавру, провів його в нижні і верхні печери, розповів йому про ченців, які там лежать, які служили Всевишньому і служили людям і досі це роблять. Потім би я його повіз на природу, покатав би його по Дніпру. Відвіз до мами в Чернігівську область, показав би йому луг безкрайній, річку, в якій плавають лебеді, нагодували б його нашою нормальною сільською їжею, а потім в Карпати б з ним поїхали, на Говерлу. Передайте йому, що я можу провести дуже хорошу екскурсію по нашій прекрасній країні.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою?: Найголовніше досягнення життя - то, що я православний християнин. Недоліки - я злий, грубий, негарний, високий і зухвалий хлопець.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Коли у мене є така можливість, я просто хочу посидіти вдома 2-4 дня, можу вийти в магазин, хлопці друзі приїжджають. А потім мені набридає пасивний відпочинок «морських котиків», хочеться помандрувати, поїхати на екскурсію, дізнатися про релігію і побут, традиції різних країн.