"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Телевізійний журналіст року"

Ольга ГРИЦИК

Ведуча проекту «Сьогодні 23.00» на телеканалі «Україна».



Три головних події 2018 року по Вашій версії: Старт медичної реформи, отримання Томосу, запуск ракети-носія Falcon heavy.

Ваш життєвий девіз: Не буває поразок, є зворотний зв'язок і набутий досвід!

Ким Ви мріяли стати в дитинстві?: Артисткою, слава Богу не стала.

Чи Є у Вас мрія, що поки не здійснилась?: Полетіти в космос.

Бути сьогодні успішним – це ... усвідомлювати свою місію і йти обраним шляхом.

Ваш улюблений афоризм?: З видимого пізнавай невидиме (Р. Сковорода).

Кого Ви вважаєте найбільш видатним журналістом в історії?: Є багато професійних і талановитих, за чиєю роботою з задоволенням спостерігає.

Оцініть рівень свободи слова в Україні за 10-бальною шкалою: 5 балів.

Як часто Ви дивитеся телевізор вдома?: Майже ніколи.

Якщо щастя не в грошах, то в чому?: Гроші – це засіб, на них можна купити те, що робить мене щасливою. Наприклад, подорожі.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... Точка опори завжди при мені, тобто в мені.

Кому в цьому житті Ви заздрите?: Нікому, це деструктивно.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік?: Нестриманість.

Яке блюдо здатне підняти Вам настрій?: Однозначно, салат і просекко.

чи Є у Вас улюблена книга?: «Поглянь на свій дім, Ангеле» Томаса Вульфа.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником?: З Епикуром.

Яке чудо світу Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало?: Я б хотіла привнести в своє рідне місто – рівні дороги, регулярне водопостачання та комфорт для мешканців – це було б їх персональних дивом.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав зарубіжний партнер з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію?: До Львова, випить кави в улюбленій кнайпі.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Лінь, книги і фільми.

Світлана ОРЛОВСЬКА

Ведузабезпечує телеканалу «ї



Три головних події 2018 року по Вашій версії: Отримання Томосу, історична зустріч КНДР і Південної Кореї, жінкам Саудівської Аравії дозволили водити авто.

Ваш життєвий девіз: Роби як повинен, і будь що буде.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві?: Зіркою)

чи Є у Вас мрія, що поки не здійснилась?: завжди є Мрія. Вона як таємниця – про неї не говорять.

Бути сьогодні успішним – це ... займатися тим, що любиш.

Ваш улюблений афоризм? Світ належить терплячим.

Кого Ви вважаєте найбільш видатним журналістом в історії? Я з ними зараз працюю на каналі саме в цей період історії...

Оцініть рівень свободи слова в Україні за 10-бальною шкалою: «11».

Як часто Ви дивитеся телевізор вдома?: Більше слухаю) Новини завжди йдуть фоном...

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя ... завжди поряд)

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... переверну Землю – Архімед. «Дайте мені точку опори і я.. засну) – Орловська))

Кому в цьому житті Ви заздрите?: Собі)

Яка риса характеру – Ваш головний недолік?: Багато думаю.

Яке блюдо здатне підняти Вам настрій?: Піца.

чи Є у Вас улюблена книга?: Їх багато. Перечитую – Ремарка і Оскара Уайльда.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником?: Клеопатра.

Яке чудо світу Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало?: Ні одне. Хочу, щоб у нас було своє.

якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали?: Валентина – на честь мами.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію?: Я б запитала, що він хоче побачити – і ми домовилися б)

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою?: Досягнення – я знаю, чого я хочу) Помилка...всі помилки я перетворила на успіх, вони мені допомагали))

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Море-сонце-улюблений.

Володимир ПОЛУЄВ

Ведучий «112 Україна»

Три головних події 2018 року по Вашій версії: Запуск ток-шоу «Пульс». Ну і маленькі особисті перемоги – вперше в житті проплив 5 км. і пробіг напівмарафон.

Ваш життєвий девіз: Як писав Висоцький: «вперед і вгору, а там адже це наші гори - вони допоможуть нам». Так що тільки вперед і вгору.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві?: В різний час мрії металися з крайності в крайність: Чернець, археолог, фізик, спецназівець. Журналістом бути ніколи не хотів. Поки не спробував.

чи Є у Вас мрія, що поки не здійснилась?: Є мрія дитинства, яка здійснилася. Поїздка в Японію. І в якийсь момент зрозумів, що краще не мріяти, а ставити цілі. Тому що мрії бувають нездійсненними, а мета в будь-якому випадку потрібно досягати.

Говорячи слово УСПІХ, який сенс Ви в нього вкладаєте?: Успіх - це коли досягаєш поставлених перед собою цілей. І головне, щоб в процесі і в результаті за тебе не було соромно тобі самому і твоїй родині.

Кого Ви вважаєте найбільш видатним журналістом в історії?: Ідеального журналіста не існує, але у кожного з крутих журналістів є чому повчитися. Я намагаюся вчитися у всіх потроху. До крутим відношу Тіма Себастіана, Стівена Сакура, Ларрі Кінга - гуру в жанрі інтерв'ю з сучасників.

Оцініть рівень свободи слова в Україні за 10-бальною шкалою: «5».

Як часто Ви дивитеся телевізор вдома?: Будинки телевізор використовується в основному для гри в приставку. А за тим, що відбувається в інформпросторі, слідкую через інтернет.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? А якщо таки в грошах, то чому?:

Щастя у кожного своє. Головне про нього не кричати і тихо насолоджуватися. Бажано десь біля моря. Гроші, звичайно, не принесуть щастя, але їх відсутність теж.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... Перетворю одну точку в три крапки».

Яка риса характеру – Ваш головний недолік?: Впертість. Всіх близьких бісить.

Яке блюдо здатне підняти Вам настрій?: Люблю повеселитися, особливо поїсти. Суперудар по шлунку і моїй силі волі - мамині вареники. І настрій летить у космос.

чи Є у Вас улюблена книга?: Улюблену книгу ще шукаю. Але один з улюблених авторів - Довлатов.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником?: Все, що ми знаємо про історичних осіб - своєрідний міф, сформований кимось третім. А дружити з міфом неможливо. Тому тільки перевірені реальні друзі.

Яке чудо світу Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало?: Одеса сама по собі чудо світу. І головне це диво не псувати.

якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали?: Планета Шелезяка. Як в мультику про Алісу.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію?: Звичайно ж, в Одесу. А вже там йому точно не буде нудно.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою?: Думаю, вони ще попереду.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Завжди залежить від настрою. Іноді хочеться просто полежати з книгою або пограти в приставку. А деколи кращий відпочинок голови - це довести себе до знемоги на тренуванні.