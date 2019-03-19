"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Промисловець року"

Дмитро ІОРГАЧЕВ

Генеральний директор ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель»



Кандидат технічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник промисловості України, нагороджений Почесним знаком Президента Болгарії за зміцнення зв'язків між Болгарією і Україною, володар Почесної відзнаки за особистий внесок у розвиток вітчизняної промисловості, нагороджений орденом ім. Р. Р. Маразлі III ступеня, нагороджений орденом «За заслуги» ІІ-го та ІІІ-го ступеня, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України за особисті заслуги перед українським народом, присвоєно звання «Почесний громадянин Одеської області».

найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2018 році?: Запуск нового комплексу з виробництва LAN-кабелю.

21 серпня 2018г. на території заводу " Одескабель відбулося урочисте відкриття нового виробничого комплексу по випуску LAN-кабелів. Однією з останніх інвестицій стало придбання комплексу обладнання нового покоління для виробництва LAN-кабелів від провідних світових брендів: NIEHOFF (Німеччина) і SETIC (Франція).

Не секрет, що якісне обладнання наближає виробника до успіху, а в нашому випадку вона є його основою. Саме тому вибір припав на лідерів галузі. Згідно останньої редакції міжнародного стандарту для структурованих кабельних систем (СКС) ISO/IEC 11801:2017 для офісних і бізнес-структур, передбачається використання LAN-кабелів не нижче категорії 6А. Зростаючий попит на високоякісні LAN-кабелі більш високих категорій як на ринку України, так і на ринках Західної Європи, зобов'язує нас підготувати відповідну пропозицію.

Введення в експлуатацію цих виробничих потужностей дозволить підприємству збільшити обсяг продукції на 70% або на 5 тис. км готового кабелю в місяць, при відповідності рівня якості найвищим нормам міжнародних стандартів.

Ваша «Формула успіху»?: Для того, щоб бути успішним потрібно уникати людей, які тобі сумніваються.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Директором.

чи Є у Вас мрія, що поки не здійснилась?: Мрію бачити місто, в якому живу і працюю, - Одесу – квітучою, багатою, з сучасною розвиненою інфраструктурою і працюючими підприємствами, а її мешканців – щасливими і успішними. Мрії збуваються, і ця моя мрія повинна здійснитися найближчим часом, впевнений в цьому.

Бути сьогодні успішним – це... Не думаю, що, досягаючи успіху можна залишатися байдужим. Будь-яку справу успішно існує тільки за умови, що в нього вкладають душу, енергію, знання, вміння і досвід. Це і є відповідь – бути успішним – значить не бути байдужим.

Що є сьогодні найголовнішим у роботі керівника промислового підприємства? Що дає можливість бути лідерами промислової галузі?: Основне – це професіоналізм і взаєморозуміння всіх учасників процесу, спрямованого на досягнення поставленої мети. Я переконаний, що якщо ти відповідальний керівник, то розумієш важливість і значимість кожного співробітника. Розумієш, що від його задоволеності роботою та умовами праці залежить добробут всієї команди, а значить і всього підприємства.

Ваш улюблений афоризм?: Мало знати собі ціну — треба ще користуватися попитом (М. Жванецький).

Хто для Вас приклад в бізнесі?: Мабуть, у житті кожного з нас є така людина, яка стає, наче, орієнтиром: у справах, вчинках, у складних ситуаціях. Для мене така людина – академік, професор, президент міжнародної асоціації «Інтеркабель» – Пєшков Ізяслав Борисович. Ізяслав Борисович все життя пропрацював в кабельній галузі, завдяки йому я став кабельщиком, завдяки його підтримці – керівником кабельного заводу. Він для мене приклад, і не тільки в бізнесі.

Яку галузь Ви вважаєте зараз головною для України?: Сьогодні є багато галузей, які є важливими і ключовими для економіки України, але так як підприємство, яке я очолюю працює в області, пов'язаної з енергетикою, то хочу зазначити, що енергетичний сектор України той же має багато різних напрямків охоплюють перетворення первинної природної енергії у вторинну, а потім передачу і збут споживачам електричної і теплової енергії Основна маса генеруючих потужностей базується на використанні традиційних видів теплових і гідроелектростанцій, а також атомної енергетики.

Але, я, як і більша частина цивілізованого світу бачу майбутнє за альтернативними джерелами енергії. Як приклад: сонячна фотоелектрична промисловість привертає велику увагу як найбільш перспективна, екологічно безпечна для навколишнього середовища і незалежна галузь, і очікується, що вона буде відігравати важливу роль у вирішенні глобальних енергетичних і екобіологіческіх проблем. Я вважаю, що різні області, пов'язані з альтернативними джерелами енергії треба розвивати. За цим – майбутнє.

Якою справою Ви зайнялися б, якби жили сто років тому?: Можливо, медициною. Допомагати людям – у всі часи актуально. А хто зробить це краще, ніж хороший, кваліфікований лікар?

Якщо щастя не в грошах, то в чому?: Уїнстон Черчілль дуже точно сформулював відповідь – «Не бажайте здоров'я і багатства, а бажайте удачі, бо на Титаніку всі були багаті і здорові, а вдалими виявилися одиниці!».

Що було першим, що Ви створили своїми руками?: Складно відповісти на це питання.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... прокладу наш кабель по всьому світу». І це не тому, що я керівник кабельного заводу. По – перше, в якості нашого кабелю я абсолютно впевнений, а по-друге – сьогодні кабель несе світло, енергію, інформацію, безпека. Він робить життя людей простіше, зручніше, швидше. Він, буквально, з'єднує людей. Сьогодні кабель – це символ прогресу, так от, я б цей прогрес максимально прискорила.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік?: Іноді надмірно марно довіряю людям. Ніяк не можу звикнути, що людина може пообіцяти і не зробити.

Яке чудо світу Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало?: Одеса – унікальна. Це місто з його неунывающими, діяльними, талановитими жителями і дивовижною атмосферою претендує на звання окремого дива світу.

якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали?: Катерина. Моя друга половина, моя дружина, Катерина Георгіївна, для мене вже багато років – та планета, навколо якої крутиться моє життя і життя всієї нашої родини. Її підтримка – той фундамент, на якому будується благополуччя і успіх.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію?: В Україні є багато гідних місць, які не соромно показати будь-якому президентові. Одеса, Львів, Київ (Лавра).

Але якби час був обмежений, то я б гостя привіз до Одеси – столиці гумору і сонця. Одеса – один з найкрасивіших і колоритних міст України. Перераховувати всі принади цього міста можна до нескінченності, але краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Михайло Жванецький казав про Одесу: «Саме тут створюють всі, чого потім аплодують».

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Спорт. Кілька років тому відкрив для себе великий теніс. Активна, емоційна, рухлива гра. Вона дає можливість хоч на декілька годин відключитися від поточних питань і, що важливо, дає змогу бути у формі і тримати удар – у всіх сенсах.

Петро ПИЛИПЮК

Генеральний директор і співвласник міжнародної компанії Modern-Expo Group

Разом зі своїм польським партнером, бізнесменом Богданом Лукасіком розвинув компанію з локального підприємства, яке займалося виробництвом торгового устаткування – до ключового постачальника комплексних рішень для лідерів рітейлу в Центральній і Східній Європі. Сьогодні географія поставок компанії – 70 країн світу.

Закінчила природничо-географічний факультет за спеціальністю «Географія і біологія» з додатковою спеціальністю – «Хімія» – Луцького педагогічного інституту імені Лесі українки (сьогодні – Східноєвропейський національний університет).

Три головних події 2018 по Вашій версії?: Перша подія: В 2018 році Modern-Ехро створила дві компанії: MINT, що займається SMART-рішеннями: нейронними технологіями, аналітикою Big Data, технологіями комп'ютерного зору тощо; SQUARES, яка спеціалізується на розробках концептів для ритейла: аналізує ринкову середу, створює дизайни проектів, розробляє рітейл-концепти Друга – в 2018 році зросла географія ринків на ще плюс десять країн, і тепер компанія поставляє торговельне обладнання в 70 країн світу. Третя: в 2018 році Modern-Ехро вперше за 22 роки роботи почала процес ребрендингу, який триватиме протягом всього 2019 року.

Ваша «Формула успіху»?: Шукайте справу по душі! Така, про яку ви могли б сказати: ця робота – моє хобі! Щоб знайти таку справу, треба завжди вчитися новому, і вивіряти свій внутрішній стан, запитуючи себе: я щасливий цим займатися? Я змінюю себе і світ на краще? І ось коли така справа у вас буде, то навколо нього обов'язково об'єднуватися ваші однодумці, і ви самі не помітите, як власний центр тяжіння

Ким Ви мріяли стати в дитинстві?: В дитинстві дуже хотілося бути ... героєм. Все залежало від того, якою книгою я на той момент захоплювався. Якщо це були книги про військових, я був героєм-прикордонником, твори Дюма - і я вже мушкетер, Артур Конан Дойл - вашій увазі герой-детектив. Герой в мені завжди хотів вирішувати складні, нетривіальні завдання. Можу сказати, що в цьому сенсі моя дитяча мрія збулася.

чи Є у вас мрія, що поки не здійснилась? Мрію, щоб ми побудували компанію, яка б стала №1 у світі. І ми з командою Modern-Ехро поки на шляху до здійснення цієї мрії.

Бути сьогодні успішним - це ... Багато хто думає, що сьогодні бути успішним, це як витягнути щасливий квиток на іспиті, до якого ти не готувався. Але, на мою думку, всякого успіху передує певна підготовка, обсяг робіт. Бути успішним – це бути незалежним, бути щасливим від того, що ти робиш і бачити, що тобі це вдається. Це коли твоя улюблена справа приносить користь не тільки тобі, але і іншим.

Що є сьогодні головним в роботі керівника промислового підприємства? Що дає можливість бути лідерами промислової галузі?: найголовніше – абсолютна віра в те, що робиш. Непробивний оптимізм, який дає можливість фокусуватися на неймовірних, на перший погляд, проектах. Велика мета і команда професіоналів з такими ж, як у тебе, цінностями.

Все перераховане як раз і дає можливість лідирувати сьогодні і йти за мрією далі.

Ваш улюблений афоризм?: «Якщо не знаєш, як вчинити, роби за законом».

Хто для Вас є прикладом в бізнесі?: Мене надихає Маск. Коли я більше ознайомився з його біографією, то з'ясувалося, що це історія, яка не залишає байдужим. Чи Генрі Форд, який ніколи не шукав легких шляхів, йшов до своєї мети всупереч громадській думці і досяг неймовірних успіхів.

Яку галузь Ви вважаєте сьогодні головною для України?: Ту, в якій якраз і працює Modern-Ехро – це промисловість. Інтенсивне зростання промисловості викликає стрімке економічне зростання країни. Перспективи економіки залежать від того, чи може країна виробляти різноманітну продукцію, експортувати, бути конкурентною на світовому ринку. Потужна промисловість – це сплачені податки в державну казну, це завжди шлях до підвищення рівня життя, до розвитку інновацій.

Якою справою Ви зайнялися б, якби жили сто років тому?: Думаю, це знову стосувалося б рітейлу ... але сто років тому.

Якщо щастя не в грошах, то в чому?: Щастя в тому, щоб робити щось більше, ніж просто заробляти. Наприклад, розширювати межі можливого, приймати нові виклики і, реагуючи на них, пізнавати себе, ставати щодня в чому-небудь трохи краще, ніж учора, і змінювати на краще цей непростий світ.

Що було першим, що Ви створили своїми руками?: Це був дитячий стільчик. Мій дідусь мав багато столярних інструментів і завжди охоче показував, якою для чого призначений. Завжди особливо тепло його згадую: він був не тільки майстерним бондарем, людиною з золотими руками, але і дуже хорошим керівником. У часи окупації під час війни прийняв на себе керування колгоспом, багато в чому завдяки його рішенню село вижило.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я ... зроблю її стартом для наступного стрибка» (сміється). Але Архімед, все ж, сказав краще.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік?: Кажуть, що я буваю занадто добрим (сміється).

чи Є у Вас улюблена книга?: Настільна книга, яку я вперше прочитав десь у 2007 році. Вона серйозно вплинула на мене як на керівника і стала двигуном змін на Modern-Ехро. Це книга Таїті Воно «Виробнича система Тойоти».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником?: З поетом, ученим і політиком. А саме з Тарасом Шевченком, про якому, незважаючи на його твори та біографічні розвідки, ми все одно мало знаємо; з автором теорії відносності Альбертом Ейнштейном; і з Вінстоном Черчіллем, який напевно знав, як бути неабияким і мудрим політиком в надзвичайно складних умовах. У всіх них є чому повчитися.

Яке чудо світу ви б хотіли перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало?: Не бачу сенсу переносити в рідне місто якесь інше диво, коли у нас є своє. Замок Любарта в Луцьку – одне з чудес України. Вже у XV столітті тут проходив з'їзд європейських монархів, які вирішували найважливіші проблеми міждержавних відносин.

якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали?: Планета Modern-Ехро.

Уявіть, що до вас в гості прийшов Президент США з проханням показати Україні. Куди б ви його запросили на екскурсію?: Ми б запросили пана Президента в Луцьк. Думаю, нам було б приємно показати йому конкурентоспроможну компанію, головний офіс та виробнича майданчик якого знаходяться в невеликому місті на заході України. Ми б показали, як змінюємося, пішли б на виробництво і там розповіли йому, що Modern-Ехро досягла ефективності, запровадивши кілька років тому систему бережливого виробництва LEAN – це філософія виробничої системи Тойоти. Вона змінює не тільки підходи в роботі і дає для цього дуже практичні інструменти. Ця система змінює образ мислення, а отже – змінює життя. Думаю, нам було б про що поговорити.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Найбільше я люблю і хочу бувати в виробничих цехах – це місце створення цінностей. Живий, великий організм, за роботою якого цікаво спостерігати і почесно бути його частиною. Бувають моменти, коли тобі просто потрібно внутрішньо відпочити, взяти паузу, перезавантажитися. Виробництво для цього – ідеальний варіант.

В'ячеслав ЧАИЦКИЙ

Генеральний директор АКЦІОНЕРНОГО товариства «Електромашина»

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Ваш життєвий девіз?: Здатність керувати, творчий потенціал, взаємовідносини з колегами, удача. Без звичайних людей не буває великих. Девіз «Час не любить, коли його витрачають даремно».

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Льотчиком.

чи Є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка?: Плисти по Байкалу.

Бути сьогодні успішним – це... домагатися поставлених цілей і залишатися задоволеним своїми досягненнями. Бути першим серед рівних.

Що є сьогодні найголовнішим у роботі керівника промислового підприємства? Що дає можливість бути лідерами промислової галузі?: Робота на результат.

Ваш улюблений афоризм?: «Хто хоче працювати – той шукає засоби, хто не хоче – шукає причини» (Корольов).

Хто для Вас приклад в бізнесі?: Той, хто досяг успіху власними силами.

Яку галузь Ви вважаєте зараз головною для України?: Машинобудування.

Якою справою Ви зайнялися б, якби жили сто років тому?: Подорожував би.

Якщо щастя не в грошах, то в чому?: Не в грошах щастя, а в їх кількості ;) Щастя в реалізації своєї мрії.

Що було першим, що Ви створили своїми руками?: Лижі і хокейна ключка

Яка риса характеру – Ваш головний недолік?: Запальність.

чи Є у Вас улюблена книга?: Євген Федоров «Кам'яний пояс».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником?: З тим, з ким збігалися б погляди на реальні події.

якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали?: Електромашина.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Відпочинок на природі, збір грибів, рибалка.