"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Підприємець року"

Андрій БІЛОУС

Генеральний директор СП ТОВ «Битунова Україна»

Спільне австрійсько-українське підприємство «Битунова Україна» є дочірнім підприємством STRABAG SE - одного з лідерів на будівельному ринку Європи. Завдяки доступу до новітніх розробок в області виробництва і застосування бітумних емульсій «Битунова Україна» постійно модернізує процес виробництва і технології застосування бітумних емульсій на одному рівні з європейськими підприємствами концерну і пропонує своїм замовникам сучасні Європейські продукти за українськими цінами.

З моменту заснування «Битунова Україна» здійснила понад 25000 тонн бітумних емульсій і влаштувала 1800 тис. м2 тонкошарового покриття по технології MULTIMAC , 5100 тис. м2 поверхневих обробок на автомобільних дорогах державного значення.

Стратегічні і тактичні цілі для Вашого підприємства?: Головне – потрібно вижити і залишитися на ринку, зберегти колектив та фінансову стійкість підприємства. Хотілося б отримати зростання обсягів робіт.

Головні принципи ведення бізнесу?: Для мене це порядність при взаєморозрахунках. Відсутність порядності у взаєморозрахунках вбиває можливість ведення бізнесу як такого.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Моя сім'я. Ми виховуємо двох синів Ярослава і Ростислава. Вони для мене і є найбільше щастя.

Максим КОЗИЦЬКИЙ

Директор ТОВ «Еко-Оптіма»

Ваша «Формула успіху»?: Найкраща робота – це высокооплачеваемое хобі.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві?: Футбольним суддею.

чи Є у Вас мрія, що поки не здійснилась: Стати олімпійським чемпіоном.

Бути сьогодні успішним - це ... відповідати запитам суспільства, йти в ногу з часом.

Ваш улюблений афоризм?: Якщо ви вирішили діяти – закрийте двері для сумнівів.

Кого Ви вважаєте взірцем успішного бізнесмена?: Генрі Форда.

Чому Ви зайнялися саме цим видом бізнесу?: Новизна галузі.

Якщо щастя не в грошах, то в чому?: «Гроші – це якість проведення вільного часу».

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я ... піду на рекорд».

Кому в цьому житті Ви заздрите?: Тим, хто не сумнівається у своїй правоті.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік?: Запальність.

чи Є у Вас улюблена книга?: «Старий і море».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником?: З Махатма Ганді.

Яке чудо світу ви б хотіли перенести в своє рідне місто? Вавилонська вежа - разом і до «високої» мети, разом нам все під силу.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою?: Досягнення – мої діти, помилка – ледачий відпочинок.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Подорож і цікава книга.

Аліна СКОМОРОХОВА

Генеральний директор і співвласниця ТОВ «Тін Імпекс»





Співзасновник низки підприємств з виробництва електроенергії від сонячних електростанцій, а саме: ТОВ «Экотехник-Ярмолинці», ТОВ «Экотехник Миньківці», ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця», ТОВ «Экотехник-Теофіполь», ТОВ «Экотехник-Кам'янець-Подільський», ТОВ «Экотехник Хмельницький» і є директором останнього. Співзасновник і голова Благодійного фонду «Відродження Миньковецької держави». Член Правління Союзу промисловців і підприємців Хмельницької області. Співзасновник Міжнародного об'єднання жінок українок (МОЖУ). Амбасадорка Міжнародної жіночої Амбасади підприємців. Партнер та співорганізатор проектів: міжнародного соціального проекту «Дитячий футбол світу», соціального проекту «Схід і Захід разом». Помічник народного депутата України. Удостоєна ордена «За трудові досягнення» III ступеня, ордена Святої Анни II ступеня, Всеукраїнської премії «Вища проба», «Народна шана» і міжнародної нагороди бізнес-академії «Золотий меркурій» – лідер XXI століття, є переможцем у номінації «Людина року–2008» – «За підвищення авторитету краю» та «Людина року–2010» – «Керівник» Хмельницького регіонального рейтингу популярності Лауреат міжнаціонального рейтингу «Кращий керівник України». Кавалер-леді ордена княгині Ольги III ступеня. Переможець регіонального конкурсу " Благодійна Хмельниччина 2017 в номінації «Благодійність Бізнесу».

Три головних події 2018 року за Вашою версією?: 1) Проведення модернізації власного металургійного виробництва алюмінієвих сплавів і впровадження новітніх технологій на підприємстві, в тому числі енергозберігаючих. 2) Виступ на конференції в Європарламенті на тему: Поза геополітики, чому ситуація з кримськими татарами має значення. 3) Організація і проведення Форуму жінок Хмельниччини за участю представників вітчизняної і зарубіжної еліти.

Ваш життєвий девіз? «Я – жінка! Я можу!» Освіта і самоосвіта, щоденна робота над самовдосконаленням, системність у всьому, гнучкість і готовність до діалогу є основними складовими успіху в досягненні будь-якої поставленої мети!

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? У дитинстві я мріяла стати лікарем і згодом стала і довгий час працювала за професією

чи Є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? Отримані знання дозволяють правильно побудувати стратегію втілення будь-яких задумів, тому всі мої мрії завжди збуваються! Народжуються нові і, на сьогоднішній день, я дуже хочу рівноправності жінок у всіх гілках влади України.

Бути сьогодні успішним – це... уміння перетворювати мрію на мету і досягати її, бути важливим і приносити відчуття щастя оточуючим.

Ваш улюблений афоризм? «Якщо хочеш, щоб щось було сказано – попроси про це чоловіка; якщо хочеш, щоб щось було зроблено – попроси жінку» М. Тетчер.

Кого ви вважаєте взірцем успішного бізнесмена? Стіва Джобса.

Чому ви зайнялися саме цим видом бізнесу? Так склалися життєві обставини, що нова професія сама мене обрала. Погодившись на пропозицію організувати і очолити металургійне підприємство, багато читала, вчилася і переймала досвід зарубіжних партнерів, що дозволило досить швидко отримати високі результати і визнання як в Україні, так і на європейських ринках.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Однозначно, що щастя не в грошах! Щастя – це спокій в душі і мир у родині! Гроші – це поганий господар, але відмінний слуга.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... представниця «слабкої» статі, переверну світ і доведу, що нас врятує не тільки краса, але й любов, і турбота, і світ, і все те, що жінка несе у своїй небайдужої і люблячої душі».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Птахам. Жага високих злетів і далеких мандрівок – наша з ними спільна риса!

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Завзятість, яку вміло використовую під маскою наполегливості.

чи Є у Вас улюблена книга? Якщо «так», то яка? Є дві абсолютно різнопланових, але однаково улюблені книги – це «Віднесені вітром» Маргарет Мітчелл і «Мистецтво управління державою» Маргарет Тетчер.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Маргарет Тетчер.

Яке чудо світу Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало? Дзвін Миру вважаю справжнім дивом нашого сучасного світу – це символ спокою, мирного життя й дружби, вічного братерства й солідарності народів. І в той же час – це заклик до дії в ім'я збереження миру й життя на Землі, збереження Людини і Культури. Надзвичайно актуальне нагадування про те, якою може бути і є ціна війни.

якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? Любов.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? Президента США я б запросила на свою малу Батьківщину – в з. Миньківці Дунаєвецького району Хмельницької області, щоб повною мірою відчути атмосферу середовища, в якому росте більшість українців. Це унікальне історичне місце в межах колишнього Миньковецької держави, за час існування якого воно прославилося як територія величезних змін і реформ, територія свободи, де добре збереглися пам'ятки того часу (кінець XVIII століття).

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головним досягненням у своєму житті звичайно вважаю своїх дітей, сім'ю, а також і другу сім'ю – мій колектив ТОВ «Тін Імпекс» – мої однодумці, мій надійний тил, справжні професіонали. Що стосується помилок, то важко згадати такі, оскільки життя завжди дає вибір і шанс вчасно виправити огріх!

Яке заняття для Вас – найкращий відпочинок? Сімейні подорожі і нові відкриття завжди позитивно впливають на мій емоційний стан і надихають на нові звершення та цікаві ідеї!