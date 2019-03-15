"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Меценат року"

Анна КОРШУНОВА

Президент ГО «Біла Птаха», Керуючий партнер і ГЕНЕРАЛЬНИЙ директор Будівельної Компанії «GuildBuild». Голова Правління БФ «Фонд Майбутнього». Кандидат економічних наук.



Найзначніші події у Вашій громадській діяльності в 2018 році:

Перша електронна платформа для реалізації соціальних проектів «Lepta». Завдання платформи - об'єднати на одному майданчику розробки організаторів, енергію волонтерів і можливості меценатів - для втілення найбільш актуальних соціальних та благодійних проектів, громадських ініціатив в Україні, а потім - і за її межами.

Фестиваль «Радість» для онкохворих дітей - Нові підходи у лікуванні і турботі про хворих дітей. Фестиваль передбачає створення ефекту «сімейного кола», неповторної атмосфери близькості, довіри, щастя і свята, що дає дітям потужний заряд позитивної енергії й інтересу до життя і вдихає в них нові сили для боротьби з їх страшною хворобою.

Проект «Реймське Євангеліє». Створення і тираж репринтного видання знаменитої церковнословянської рукописи, яку пов'язують з Анною Ярославною - королевою Франції і дочкою Ярослава Мудрого. Проект реалізується в рамках Програми відродження культурної та духовної спадщини України.

Ваша «Формула успіху: Моя формула успіху полягає в тому, що я не відступаю перед масштабними проектами і не боюся брати на себе відповідальність за їхнє втілення. Я вмію організувати, згуртувати і мотивувати кращих професіоналів навколо поставленої мети і глибоко поринаю в процес її реалізації. Головне - віра, непереборне прагнення до втілення бажаного результату.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві?: Тільки керівником. Звичайно, в самому красивому платті і короні :)

Бути сьогодні успішним – це... бути в гармонії з самою собою. Головне - не встигнути, а головне - зробити. І зробити добре. Справа має приносити користь. Інакше, на мій погляд, немає сенсу їм займатися. Соціальна спрямованість моєї діяльності - це усвідомлений вибір, заснований на моєму бажанні, щоб наступні покоління жили в більш здоровому суспільстві.

Ваш улюблений афоризм?: «Кожному — своє».

Якщо щастя не в грошах, то в чому?: Є три вічні речі у Всесвіті - Бог, Душа і Любов. Усвідомлювати це - і є щастя.

На що ви витрачаєте гроші з найбільшим задоволенням?: На благодійність.

А вам коли-небудь допомагали просто так?: Так, постійно. Слава Богу, мене оточують хороші люди, добрі друзі і колеги.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... буду творити, творити Світ для процвітання здорового, красивого товариства».

Яка риса характеру – Ваш головний недолік?: У мене цілий ряд недоліків, як і у всіх. Але я здатна зробити їх своїми достоїнствами.

чи Є у Вас улюблена книга?: «Цитадель» Антуана де Сент-Екзюпері. Вона сповнена мудрості.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником?: Олександр Македонський. Альберт Ейнштейн. Правителі Персії, Візантії. У мене є до них запитання :)

Пнпро Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою?: Сім'я. Діти. А з помилок я вмію робити правильні висновки.

Каке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?: Сон