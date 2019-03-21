"ЛЮДИНА РОКУ–2018" в номінації "Лідер логістичної галузі року"

ТОВ «Делівері»

Генеральний директор – Олена Лакатош

Існуючі на даний час корпоративні нагороди: Лідер в інтеграції хмарних технологій Microsoft в логістиці 2015; За інноваційний підхід в управлінні логістикою і транспортом 2015; Найкращий тандем IT і бізнесу 2014; Національний сертифікат «Ділова гордість України 2013»; Нагорода «Ділова гордість України»; Національний сертифікат «Лідер галузі 2012»; Нагорода «Лідер галузі 2012»; «Зірка якості 2011»; «Зірка бізнесу України 2011 Ліга кращих»; Кращий виробник послуг функціонування транспортної інфраструктури 2011; Національний сертифікат «Лідер галузі 2010»; Орден «Бездоганна ділова репутація»; Лауреат рейтингу «Кращі підприємства України»; Нагорода «Лідер галузі 2010»

Три головні події 2018 за Вашою версією?: Модифікація операційних процесів на транзитних складах компанії, покращило показник схоронності вантажів. Лояльність клієнтів до «Делівері» в 2018 році зросла до 56%. Збільшення прибутковості компанії на 28% до 2017 року.

В якості бонусу - 4. Очолюючи Комітет з транспорту і логістики при Союзі українських підприємців (СУП), компанія «Делівері» стала автором ідеї та головним розробником пакета нормативних документів з впровадження Електронної форми товарно-транспортної накладної.

Слоган Вашого підприємства? «Рішення. Розвиток. Результат ».

Через даний слоган ми заявляємо про те, що компанія може дати клієнтові набагато більше, ніж просто логістику: цілий комплекс рішень, здатна розвинути бізнес наших клієнтів, привести до бажаного результату і новим можливостям.

Хто чи що є талісманом для Вашої компанії? Довгий час ми існували без талісмана, але 2 роки тому, на 15-річчя компанії він, нарешті, з'явився у нас. І не який-небудь, а за межами нашої галактики. Зірка «Делівері» тепер дарує сяйво разом з трильйонами інших зірок на небі, але серед них усіх, для нас особисто - сяє яскравіше!

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Безапеляційна вимогливість до себе - з одного боку, справедливість в рішеннях - по відношенню до інших. Такий баланс допомагає розумно керувати і вести за собою людей: вони надихаються прикладом, а не авторитарним управлінням.

Як ви вважаєте, що дозволило вашій компанії вийти в лідери логістичної галузі? У чому ваша унікальність? Унікальність нашої компанії - в міцних традиціях, що межують з винятковою гнучкістю і готовністю до експериментів. 17 грудня 2001 «Делівері» зробила перший комерційний рейс між Донецьком і Києвом: так ми об'єднали не тільки географічні точки на карті, але і зробили ближче людей, розділених відстанями. За 17 років логістика стала звичною частиною життя українців, а компанія «Делівері» перетворилася в двигун формування ринку і законодавця трендів.

Всі ці роки ми невпинно працювали над власним сервісним і цифровим розвитком, готові запропонувати нашим клієнтам комплекс нових продуктів і послуг, які актуальні часу. Так навколо компанії «Делівері» стали формуватися дочірні компанії, об'єднаних брендом «Delivery». Практично одночасно з «Делівері» була заснована компанія «DelTruck», що надає послуги індивідуальних перевезень повними фурами. У 2013 році була здійснена перша міжнародна перевезення, яка заклала основу формування міжнародної компанії «Delivery-International». Двома роками пізніше до групи компаній «Delivery» увійшла страхова компанія «Кворум», яка зробила акцент на забезпеченні страховим покриттям діяльності логістичних компаній при перевезеннях вантажів та багажу.

Які передові технології застосовуються в роботі компанії? Враховується позитивний впыт інших країн?

Ми будуємо свою діяльність на розумінні того, що всі наші зусилля повинні відповідати інтересам нашого головного роботодавця - клієнта. Ми створюємо основу для довірчого співробітництва з ним, щоб відкрито інформувати про важливі питання розвитку компанії, а також отримувати зворотний зв'язок для вдосконалення власних бізнес-процесів.

У цьому контексті передові технології відіграють важливу, навіть вирішальну роль. Ми, звичайно ж, дивимося на успішний міжнародний досвід, однак коригуємо кожне рішення під український ринок і під українського споживача, пропускаємо через призму нашої компанії і цільової аудиторії.

наприклад, так званий NPS (індекс споживчої лояльності) вимірюється в усьому світі всіма передовими корпораціями. Десятки, не сотні компаній в кожній країні пропонують свої професійні послуги з опитуванням клієнтів для вимірювання NPS.

Розуміючи високий ризик суб'єктивного оцінювання відповідей клієнтів сторонніми компаніями та відстрочка аналізу отриманих результатів, ми запустили власний внутрішній сервіс за оцінкою задоволеності якістю послуг компанії. В основі вимірювання NPS - оцінки клієнтів по кожному окремому представництву, які доступні онлайн всім співробітникам компанії. Фактично, ми стерли абсолютно всі бар'єри між клієнтом, робочими офісу або складів, а також ТОП-менеджментом, для того, щоб почути і зрозуміти кожного, а також швидко прийняти необхідні управлінські рішення. Для кожного з нас чесні коментарі та оцінки клієнтів - це сильна мотивація ставати краще! Вони корисні ще й тому, що змушують кожного з нас «вилізти» з своєї шкаралупи, подивитися на звичні речі під новим кутом, дати новий виток життя компанії.

Крім цього, в компанії, звичайно ж, реалізовані такі технологічні сервіси, без яких сьогодні не може існувати жоден поважаючий себе бізнес: мобільний додаток, особистий кабінет клієнта на сайті, корпоративна соціальна мережа, хмарні рішення для комфортної віддаленої роботи співробітників, особистий кабінет перевізника, електронний документообіг, програма лояльності для клієнтів, відкриті для клієнта KPI роботи компанії на сайті «Делівері», CRM система

Яка географія перевезень компанії? Якими активами володіє компанія? Зараз «Делівері» це: понад 1500 рейсів в місяць, 316 представництв по Україні, 27 сортувально-розподільчих центрів, 15 регіональних офісів по обслуговуванню клієнтів, делівері-HUB. Центральний офіс з обслуговування клієнтів.

чи Існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний і особистий «Кодекс честі». Власний кодекс честі збігається з професійним: залишатися людиною за будь-яких обставин, чесно конкурувати, допомагати тим, хто цього потребує - підтримкою, порадою, прикладом, тримати слово, говорити правду, якою б час складною вона не була.

велика кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії? Виключно командним духом. А він базується на взаємній повазі, чесності та дотримання свого слова.

Бути сьогодні успішним - це кидати виклик самому собі. Щодня ставати кращим версії себе вчорашнього. Ні на мить не зупинятися: ні перед перешкодами, ні перед можливостями, тому що, одне має на увазі інше.

Ваш улюблений афоризм? Краще бути, ніж здаватися.

Хто з видатних діячів людства може бути зразком для співробітників Вашої компанії? Можливо, відповідь здасться дивним, але для мене це Імхотеп - давньоєгипетський архітектор, лікар, астроном, письменник, радник фараона. Імхотеп спроектував першу ступінчасту піраміду поблизу Мемфіса - усипальниці фараона Джосера, а також комплекс архітектурних споруд, що оточує піраміду, є винахідником колони в архітектурі. Таким чином, Імхотеп виступив як основоположник архітектурної традиції всього Стародавнього царства.

У чому ж аналогія Імхотепа з працею в «Делівері»? - Складні форми, важкі вантажі, вимоглива логістика - все це вимагає простого рішення, яким передує глибокий аналіз та задіяння великої купи ресурсів. У підсумку, як і з побудованої пірамідою - клієнт бачить тільки кінцевий результат, не усвідомлюючи до кінця, яка колосальна робота була виконана.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя не в грошах - це однозначно. Але у задоволенні їх заробляти і витрачати. Заробляти відданою улюбленою роботою. Витрачати на подарунки рідним і близьким. З такого кругообігу речей і складається повноцінне життя. Не тільки для чоловіка, але і для успішної жінки.

Яке чудо світу ви б хотіли перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало? Не зовсім чудо світу, але частина сучасного мистецтва. Геніальна японська художниця Яйої Кусама створює виняткові, фантастичні, незвичайні інсталяції, не схожі ні на що, створене людиною. Одна з них носить назву «Нескінченність». Відчуття кольорів, ліній і форм - все тут говорить про виклик вічності. Про безсмертя. Про глибину життя.

якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Звичайно, «Делівері».

Уявіть, що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україні. Куди б ви його запросили на екскурсію? Звичайно, фігура Президента Америки вимагає відповідного високого рівня запрошення. Саме тому на ароматну каву я б запросила пана Президента в Центр обслуговування клієнтів «Делівері» - першого в Україні логістичного HUB, відкритого ще в 2015 році. Це вільний майданчик для професійного спілкування фахівців логістичної та дотичних галузей, де проводяться конференції, бізнес-сніданки, майстер-класи. Клієнти стикаються з Топ-менеджерами великих компаній, учні - з майбутніми менторами. З розкладом заходів Центру обслуговування клієнтів завжди можна ознайомитися на сайті delivery-auto.com.ua, відвідати Логістичний HUB можна за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 15/2. Раді вітати кожного!

Що ж стосується країни в цілому, то Президента Америки я б однозначно запросила на Західну Україну, адже цю землю можна сміливо назвати колискою національної культури - тут збереглися старовинні традиції, народні обряди та еклектичні звичаї, дивовижна регіональна кухня. Втім, це далеко не весь список «переваг» західної батьківщини Тараса Шевченка: вистачає тут і старовинних фортець та історичних архітектурних споруд, і творінь природи. Але найбільший скарб цій землі - це її люди. Щирі, усміхнені, привітні і завжди гостинні.

Що є гордістю вашої компанії? найголовніший капітал компанії - це наші люди, що володіють високим професіоналізмом і відповідальністю, якісно виконують свої обов'язки. Досвід і знання кожного створюють перспективний вектор розвитку «Делівері». Нас об'єднують одні цілі, до яких ми прагнемо, поважаючи і підтримуючи один одного.

чи Є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Моя мрія як професіонала - першість «Делівері» на ринку перевезень: і за кількісними показниками, і по сервісу. Моя мрія як людини - звичайно, це мир на українській землі, відтворення територіальної цілісності. А моя мрія жінки - надто особисте, щоб її озвучувати (посміхається).

«Ходльмаер Логістікс Україна» входить в групу компаній «Ходльмаер Інтернешинл», що об'єднує 12 компаній в 14 країнах Європи.

Виконавчий директор – Тетяна Стрельцова



Існуючі на даний час корпоративні нагороди?: За більш ніж 60-річну історію, величезну кількість нагород і премій отримала компанія в різних сферах. Компанія неодноразово була переможцем у різних номінаціях Австрійської Торгової Палати (2012, 2014). Визнана кращим перевізником таких брендів як FIAT Group (2007), RENAULT-NISSAN (2012), CNH ( 2012), SKODA (2018). Український підрозділ Компанії успішно працює більше 10 років, і за останні роки, є багаторазовим переможцем Національного бізнес-рейтингу», увійшовши в Топ-100 (золото) р. по Києву і Топ-100 (срібло) по Україні.

найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2018 році. За поточний рік компанія працювала над створенням нових проектів і концепцій у сфері логістики готових автомобілів: 1.Нова мультимодальна транспортна концепція Середньої / Східної Європи; 2. Презентація спеціального проекту на Всесвітньому економічному форумі; 3. Електромобільності - логістична концепція для Європи.

Слоган Вашого підприємства (ТМ): People in Logistics - Люди в логістиці.

Хто чи що є талісманом Вашої компанії? Тамисман – прерогатива для тих, хто покладається на знаки і має упередження. Ми налаштовані на успіх, не гірше будь-якого талісмана! Наш шлях тернистий і ми досягаємо успіху своїми руками, не сподіваючись на миленьких звірків або агресивних хижаків.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети?: Довіра – це величезний кредит, який отримує кожен із співробітників і партнерів компанії. Виправдати його-значить внести вагомий внесок в майбутні міцні стосунки, що будуються на взаємній повазі сторін. Принцип довіри допомагає співробітникам компанії розкривати свій потенціал, виконувати не тільки стандартні щоденні завдання, але і брати участь в розвитку нашої корпорації, реалізовуючи нові цікаві проекти, підвищуючи свій професіоналізм.

Чесність – один з основних принципів, так як є незмінним супутником стабільних бізнес відносин.

Як ви вважаєте, що дозволилої компанії вийти в лідери логістичної галузі? У чому ваша унікальність? Більш ніж 60-ти річний досвід компанії в сфері логістики готових автомобілів, дозволив нам перенести цей досвід в Україну, та надати нашим клієнтам рівень європейського сервісу, незважаючи на, часом, труднощі і нестабільність в економічній сфері нашої країни Використовуючи досвід, і, спираючись на принципи, перш за все загальнолюдські та партнерські, ми з упевненістю можемо сказати, що завдяки бажанню розвиватися і працювати, ми домоглися успіхів і поваги на ринку.

Також виділять нашу компанію серед інших високий рівень екологічної, соціальної відповідальності. Завдяки використанню з більш низькою емісією машин (близько 70% парку – вище категорії 5EURO), скоротилися викиди СО2 на 65 тис. тонн. Також ми виробляємо відновлювану енергію завдяки гідроелектростанції в Швертберге (Автрія), а також сонячним колекторним геліосистем в Тонгерене (Бельгія), Енеке (Чехія). «GO-GREEN» – корпоративна філософія присутня в щоденному буденності нашої компанії.

Які передові технології застосовуються в роботі компанії? Чи враховується позитивний досвід інших країн? Нікого вже не здивуєш сучасним оснащенням вантажівки або IT - рішенням для офісу. Хочу зупинитися на унікальною програмою, яка розроблена у нас і дає міцні порослі. Це наша внутрішня програма мотивації співробітників компанії без винятку і зветься вона "MOVE" - Безперервний процес поліпшення.

Дана програма має в своїй основі ряд принципів японська філософії управління персоналом.

Мета, яку ставить перед собою керуючий - підвищити ефективність роботи підприємства в основному за рахунок підвищення продуктивності праці працівників. Кожен із працівників компанії може подати брати участь у покращенні робочого процесу, в якому безпосередньо задіяний шляхом подачі «раціоналізаторської пропозиції», чи то водій, приймальник або клерк будь-якого рівня.

Для внесення пропозиції співробітникові досить на ресурсі компанії зробити короткий опис своєї пропозиції. До 65% пропозицій після вивчення компетентними фахівцями впроваджуються у виробничі процеси, а люди отримують винагороди від керівництва. Ефективність від впровадження такого роду пропозицій вражає результативністю.

Іншою важливою особливістю японського менеджменту є концепція безперервного навчання. Менеджмент нашої компанії впевнений, що безперервне навчання приводить до постійного вдосконалювання майстерності. Кожна людина шляхом безперервного навчання може поліпшити виконання своєї роботи. Це призводить до саморозвитку, а досягнуті результати приносять моральне задоволення.

У компанії говорять на 25 мовах, разом працюють, діляться досвідом, збагачуючи ресурс компанії своїм досвідом, знаннями, вкладаючи в неї душу.

Яка географія перевезень компанії? Якими активами володіє компанія? Завдяки широкій мережі нашої компанії, ми покриваємо перевезення по всій Європі, здійснюємо доставку в Азію і на Близький Схід. У списку наших послуг транспортування наземним (авто і ж/д транспортом, морськими перевезеннями (поромами і судами). У компанії працює 1 800 співробітників. Крім транспорту (780 автовозів і 20 спеціалізованих залізничних потягів), наша компанія володіє істотними складськими ресурсами в розмірі 1.700.000 м2 , що забезпечує одночасне зберігання 50 тис. автомобілів, транспортує до кінцевого споживача близько 2 млн. автомобілів в рік і здійснює прийомку 1 млн. автомобілів на автозаводах Європи як релізінг-агент (Mercedes, Jaguar, AUDI, Ford, BMW).

чи Існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний і особистий «Кодекс честі». Особисто мені важко собі уявити успішної людини, нехтує загальнолюдськими принципами. Кодекс честі є розкішшю і слідують йому на основі самовизначення, за умови, що людина згодна з ним. Він не може бути нав'язаний просто тому, що це — спосіб життя. Я вважаю, що тільки особистість самоопределившаяся може шляхом самооцінки визначити цей статус як постійний, і віднести себе до людей «кодексу честі».

Яким чином велика кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії? Змусити – неможливо. У кожної людини своя картина життєвих цінностей. Наше завдання – знайти в кожній індивідуальній картині місце для нашої компанії. Для кого-то великою цінністю буде шанобливе ставлення колег і наставників, для когось- можливість реалізувати свої ідеї, для когось- побачити, як працюють філіали в інших країнах, а для когось- стабільний дохід.

І ось тут люди, що реалізують бажання зі свого особистого списку, стають злагодженою командою.

Бути сьогодні успішним – це «Прагни не до того, щоб добитися успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс» - так вважав альберт Ейнштейн. І, напевно, успіх – це і є осмислена життя.

Ваш улюблений афоризм? «Я переконався, що слід більше довіряти тим хто вчить, а не тим, хто наказує» Августин «Блаженний» (Аврелій)

Хто з видатних діячів людства може бути взірцем і прикладом для співробітників Вашої компанії? Хочу відзначити одного з наших сучасників. Ілон Маск. Чому? Інноваційний, безстрашний, самобутній, з нестандартним мисленням. Саме ці якості виділяють його серед інших діячів сьогоднішнього дня. Актуально, так і TESLA хороша!

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя – це одномоментне стан душі, що характеризується повним задоволенням життєвого моменту. Що стосується грошей, то вже дуже хотілося б перманентного стану задоволення не тільки душі, але й тіла.

Чудо света Ви хотебs перенести у свої рпродної місто? Пнбs воно символізіровало? Нехай чудеса світла залишаються на своїх місцях. А з приводу символів... Думаю, символ Надійності та Особистої Відповідальності був би дуже до речі.

якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? Поки не замислювалася, більше зайнята справами на планеті Земля

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію?

Львів, Київ, Харків, Одеса - чотири точки на карті України; захід, центр, схід і південь. Чотири абсолютно різних міста, географічно, ментально і архітектурно. Всі дуже цікаві і колоритні.

По дорозі з Києва в Харків обов'язково завезла б президента в рідну Полтаву на вареники

Що є гордістю вашої компанії? Звичайні люди ! Людина - найбільша цінність.

чи Є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? Ну ось ця, про вареники в Полтаві для американського президента.