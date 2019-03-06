"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Аграрій року"

Володимир ОСАДЧУК

генеральний директор ТОВ КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», кандидат економічних наук

Три головні події 2018 року за Вашою версією: Виконання річних бюджетів компанії; Святкування 10-річчя компанії в Україні; Збереження та збільшення колективу в Україні.

Ваша «Формула успіху»? Хто наполегливо працює, той обов’язково досягне своєї мети. Один в полі не вояка, колектив і комунікація – основні засоби досягення цілі.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Водієм міжміського автобусу.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Досягти нашій державі рівня одного із демократичних та економічних лідерів світу.

Бути сьогодні успішним – це… мати команду однодумців, яка заряджена на досягнення спільної мети, бути інноваційним і працювати на упередження можливих проблем.

Ваш улюблений афоризм? Віддавай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом.

Головні труднощі у Вашій роботі? При реалізації нових проектів досі залишається проблема в часі, шо витрачається на погодження проектів, внутрішня логістика не забезпечує 100 % потреб попиту.

Як Ви відзначаєте гарний врожай? Дякуємо Богу і природі, що наділили Україну вчасними дощами та температурами.

Коли Україна стане аграрним лідером світу? Україна вже є аграрним лідером, тому що входить в п’ятірку експорерів пшениці, ячменю та кукурудзи, перше – соняшникової олії.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Всі гроші не заробиш! Щастя – це коли зранку з задоволенням повертаєшся на роботу, тому що там колектив однодумців.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... зроблю все для досягення наміченого або ...забезпечу додаткові точки опори для наступних поколінь».

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Дратівливість.

Яка страва здатна покращити вам настрій? Український борщ або Салат: капуста, яблуко, горіхи, морква.

Чи є у Вас улюблена книга? Джеймс Клавелл «Шляхетний будинок».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Ярослав Мудрий.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Олександрійський маяк. Показував зелене світло для інвесторів і промислового та логістичного розвитку міста.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Шепіт.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Розпочали б екскурсію з Донецької області.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Досягнення: створення дієздатної команди, Помилка: несвоєчасна комунікація.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Читання бізнес літератури, риболовля, відпочинок з сім’єю.

Сергій ТАРАСОВ

Засновник агрохолдингу «І & U», кандидат економічних наук України, член - кореспондент інженерної академії наук України, член Наглядової ради Центрального національного технічного університету міста Кропивницький і Почесний Професор, заслужений працівник сільського господарства України. нагороджений: почесною грамотою і Подякою Командуючого військ оперативного командування; «Схід» за громадську позицію щодо підтримки Збройних Сил України та особисту участь у волонтерській діяльності з надання допомоги військовим частинам оперативного командування «Схід»; пам'ятною нагородою «Аграрна еліта України»; орденом «За розбудову України».

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2018 році? Пройшов дью-ділідженс ЄБРР, отримав в партнери ЄБРР.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Нічого не можна досягати за будь-яку ціну. Потрібно жити у злагоді з собою.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Справжнім чоловіком.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Сьогодні всі мої мрії пов'язані з моїми дітьми.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Потрібно прагнути не просто до успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс.

Ваш улюблений афоризм? Як говорив Оскар Уайльд: «Розбитим можна вважати лише те життя, яке зупинилася у своєму розвитку».

Головні труднощі у Вашій роботі? Корупція влади. У кожного бізнесмена в нашій країні велика частина часу витрачається не на бізнес, а на вирішення проблем, що створюються різними структурами.

Як Ви відзначаєте гарний врожай? Організовуємо свято врожаю з нашим колективом.

Коли Україна стане аграрним лідером світу? Коли проведуть правильну земельну реформу і інші реформаторські закони, тоді Україна стане лідером не тільки в аграрній, але і в інших сферах.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? В гармонії.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... Точно нічого не збираюся повертати. У бізнесі моя опора-це мій колектив».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Мабуть, у даному випадку погоджуся з Дастіном Хоффманом, який сказав, що заздрить тим, хто може просто дивитися на захід сонця. А якщо говорити про якісь матеріальні блага та статуси, я нікому не заздрю, тому що заздрість труїть тіло заздрісника.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Імпульсивність.

Яка страва здатна покращити вам настрій? Я взагалі люблю смачно поїсти, таких страв багато.

Чи є у Вас улюблена книга? Їх багато. З останніх прочитаних - «Шантарам» Грегорі Девіда Робертса.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З одним з найвідоміших полі матів – Леонардо да Вінчі. Було б дуже цікаво з ним поспілкуватися.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало?Тадж Махал. Символ любові і краси, те, чого зараз дуже не вистачає нашому суспільству.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Навряд чи я стану цим коли-небудь займатися, тому просто стрясати повітря нереальними речами не буду.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Спочатку, звичайно, історичні місця і святині Києва, величні Карпати, Львів, Святогірську лавру у Донецькій області.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Мене люблять рідні, друзі, поважають у колективі. Про помилки не говорять, з них роблять висновки. Як казав Генрі Форд: «Помилка дає можливість почати все з початку, тільки більш розумно».

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Люблю проводити час з друзями, гуляти в парку, та й просто відпочити з книгою на дивані.