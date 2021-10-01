"Людська помилка". В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna

За даними звіту, проблема виникла через "неправильне фасування і людську помилку, пов'язану з візуально неправильною оцінкою необхідного прорізу перед набором вакцини з флакона".

Так, було досліджено в цілому п'ять партій вакцини Moderna COVID-19, виробленої в період з 27 червня по 3 липня.

Перші три були відправлені в Японію і пізніше відкликані після виявлення сторонніх речовин, які пізніше були визначені як металеві частини.

У звіті говориться, що для уникнення надалі таких інцидентів, необхідно поліпшити процедуру правильного використання вакцин.

Варто зазначити, що в серпні влада Японії призупинила використання трьох партій Moderna, що містили 1,63 мільйона доз, після того, як стало відомо про виявлення в них домішок.

Після чого Moderna розпочала розслідування у співпраці з Takeda і іспанським виробником Rovi, який управляє заводом, де сталося забруднення.