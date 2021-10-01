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"Людська помилка". В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna

Автор: Марія Кучерявець

У п'ятницю, 1 жовтня японська компанія Takeda Pharmaceutical заявила про причину виникнення домішок у вакцині Moderna. Там вважають, що цьому посприяла "людська помилка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними звіту, проблема виникла через "неправильне фасування і людську помилку, пов'язану з візуально неправильною оцінкою необхідного прорізу перед набором вакцини з флакона".

Так, було досліджено в цілому п'ять партій вакцини Moderna COVID-19, виробленої в період з 27 червня по 3 липня.

Перші три були відправлені в Японію і пізніше відкликані після виявлення сторонніх речовин, які пізніше були визначені як металеві частини.

У звіті говориться, що для уникнення надалі таких інцидентів, необхідно поліпшити процедуру правильного використання вакцин.

Варто зазначити, що в серпні влада Японії призупинила використання трьох партій Moderna, що містили 1,63 мільйона доз, після того, як стало відомо про виявлення в них домішок.

Після чого Moderna розпочала розслідування у співпраці з Takeda і іспанським виробником Rovi, який управляє заводом, де сталося забруднення.

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ЯпоніяВакцина від коронавірусу