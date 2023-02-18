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Ждут поставок. В России, вероятно, уже дефицит иранских дронов, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В последнее время армия РФ уменьшила количество запусков иранских дронов по Украине. Вероятно, у них дефицит и ждут поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Ну "Шахеды" мы видели уже давно. Их меньше стало очевидно. Самые массовые запуски "Шахедов" были на Новый год, потом в середине февраля, а теперь мы видим по несколько "Шахедов". Трудно сказать, с чем именно это связано. Возможно, придерживают для каких-то будущих провокативные действия. Возможно, действительно дефицит у них и ждут поставок", - сказал Игнат.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во временно оккупированный Луганск прибыла команда иранских инструкторов для обучения российских военных применению ударных беспилотников.

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