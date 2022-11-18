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Ждут наступления ВСУ? Оккупанты подтвердили, что укрепляют оборону Крыма

Фото: оккупанты подтвердили, что укрепляют оборону Крыма (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные "власти" Крыма подтвердили, что на полуострове ведутся работы по созданию военных укреплений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гауляйтера Крыма Сергея Аксенова в Telegram.

"На территории Крыма проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", - заявил гауляйтер.

При этом он добавил, что "безопасность" Крыма, в первую очередь, якобы будет обеспечиваться "мероприятиями в Херсонской области". О каких именно мерах идет речь, Аксенов не уточнил.

Напомним, недавно в сети появились спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что российские военные начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма.

На кадрах заметно, что оккупанты возводят оборонительные позиции по всей северной части автономной республики.

Между тем, аналитики утверждают, что россияне готовят окопы возле КПП "Чонгар" между Херсонской областью и полуостровом.

Как объяснили в украинской разведке, войска РФ укрепляют оборону оккупированного полуострова, поскольку ждут украинского наступления.

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