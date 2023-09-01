Ждать нового провала? В РФ заявили о выводе "Сармата" на боевое дежурство

В России заявили о выводе на боевое дежурство межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Несмотря на то, что испытательный запуск комплекса оказался провальным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Роскосмоса" Юрия Борисова.

"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", - заявил он во время марафона "Поделись своим знанием".

Что известно о "Сармате" и его испытаниях

Изначально CNN сообщило, что 20 февраля 2023 года РФ провела испытательный запуск ракеты "Сармат", но он оказался неудачным. Именно в этот день, 20 февраля, в Киев со своим визитом приезжал президент США Джо Байден.

Позже американские военные эксперты не исключали, что Россия не производила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" во время визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля. В свою очередь российский диктатор Владимир Путин 23 февраля пообещал развернуть пусковые установки ракетного комплекса "Сармат".

Отметим, что Путин часто вспоминает о "Сармате". В июне 2022 года Путин уже обещал вывести "Сармат" на боевое дежурство к концу прошлого года.

О самой ракете "Сармат" известно немного, исходя из данных, что вряд ли можно назвать правдивыми, и которыми оперируют российские пропагандисты, "Сармат" представляет собой ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает якобы 200 тонн, а дальность стрельбы составляет якобы 18 тысяч км. Планируется, что он заменит на вооружении ракеты "Воевода".