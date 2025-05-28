Ждете поезд? Какой на самом деле интервал движения поездов в метро Киева

В будни в часы пик (утро и вечер) поезда курсируют с частотой от 2 мин 45 сек до 3 мин 45 сек. В межпиковый период - от 5 до 6 мин 15 сек.

В выходные дни интервалы увеличиваются - до 6-7 минут, что создает большее скопление людей на платформах и в вагонах.

График работы метро в Киеве

Метрополитен Киева работает ежедневно с 5:30 до 23:00.

На красной линии со станции Академгородок первый поезд отправляется в 5:51, последний - в 22:30. Со станции Лесная первый - в 6:15, последний - в 23:08.

На синей линии столичной подземки первый поезд с конечной станции Героев Днепра отправляется в 5:25, а последний - в 22:30. Со станции Теремки первый - в 6:04, последний - в 23:05.

На зеленой линии метро в Киеве Первый поезд со станции Сырец отправляется в 6:00, а последний - в 22:30. Со станции Красный Хутор первый - в 6:11, последний - в 23:06.



Люди в метро Киева (фото: GettyImagеs)

У каждой станции могут быть разные часы работы отдельных вестибюлей. Например, восточные вестибюли "Житомирской" и "Гидропарка" на красной линии закрыты, а у "Дарницы" работает только один. На синей линии не работает северный вестибюль станции "Ипподром". На зеленой ветке закрыты вход №2 станции "Лукьяновская" и восточный вестибюль "Бориспольской".

Как работает метро во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытие круглосуточно. Наземные станции, в частности Гидропарк, закрываются. В комендантский час (00:00-05:00) для входа нужен документ, удостоверяющий личность. Доступ обеспечивают правоохранители. Станции оборудованы водой, туалетами, вентиляцией, местами для сидения, одеялами и 4G-связью.



Люди в метро Киева во время воздушной тревоги (фото: GettyImagеs)