Ждете поезд? Какой на самом деле интервал движения поездов в метро Киева

Интервалы движения поездов в Киевском метро зависят от дня недели и времени суток - и часто длиннее, чем ожидают пассажиры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".
В будни в часы пик (утро и вечер) поезда курсируют с частотой от 2 мин 45 сек до 3 мин 45 сек. В межпиковый период - от 5 до 6 мин 15 сек.
В выходные дни интервалы увеличиваются - до 6-7 минут, что создает большее скопление людей на платформах и в вагонах.
Метрополитен Киева работает ежедневно с 5:30 до 23:00.
На красной линии со станции Академгородок первый поезд отправляется в 5:51, последний - в 22:30. Со станции Лесная первый - в 6:15, последний - в 23:08.
На синей линии столичной подземки первый поезд с конечной станции Героев Днепра отправляется в 5:25, а последний - в 22:30. Со станции Теремки первый - в 6:04, последний - в 23:05.
На зеленой линии метро в Киеве Первый поезд со станции Сырец отправляется в 6:00, а последний - в 22:30. Со станции Красный Хутор первый - в 6:11, последний - в 23:06.
Люди в метро Киева (фото: GettyImagеs)
У каждой станции могут быть разные часы работы отдельных вестибюлей. Например, восточные вестибюли "Житомирской" и "Гидропарка" на красной линии закрыты, а у "Дарницы" работает только один. На синей линии не работает северный вестибюль станции "Ипподром". На зеленой ветке закрыты вход №2 станции "Лукьяновская" и восточный вестибюль "Бориспольской".
Во время воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытие круглосуточно. Наземные станции, в частности Гидропарк, закрываются. В комендантский час (00:00-05:00) для входа нужен документ, удостоверяющий личность. Доступ обеспечивают правоохранители. Станции оборудованы водой, туалетами, вентиляцией, местами для сидения, одеялами и 4G-связью.
Люди в метро Киева во время воздушной тревоги (фото: GettyImagеs)
Напомним, на станции метро "Крещатик" с 29 апреля продолжается капитальный ремонт эскалатора, ведущего к Аллее Героев Небесной Сотни. Работы продлятся до июня 2025 года. Во время ремонта эскалатор полностью разберут, детали осмотрят и восстановят или заменят. Пассажиров просят соблюдать правила безопасности на эскалаторе.
Также РБК-Украина рассказывало о ходе строительства метро на Виноградарь в Киеве. В частности о том, какое проектное решение является нестандартным и будет применяться впервые в Украине.
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