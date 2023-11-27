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В Чехию вновь начал поступать российский газ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Некоторые трейдеры начали импортировать российский газ в Чехию с октября.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

На долю российского газа пришлось 79,6 млн куб. м от общего объема поставок с января по конец октября этого года, т.е. 1,2%. Информация о конкретных импортерах является предметом коммерческой тайны.

Данные с перегрузочной станции в Ланжхоте (Южно-Моравский край) также свидетельствуют о том, что российский газ начал поступать в Чехию.

"С начала октября газ на этой пограничной станции поступает уже не из Чехии в Словакию, как раньше, а из Словакии в Чехию. И это в объеме до 100 гигаватт-часов в сутки", - заявил Лукаш Кованда, главный экономист Trinity Bank.

По его словам, в настоящее время до 40% газа, импортируемого в Чехию, поступает из России.

Согласно более ранней информации Министерства, российский газ перестал поступать в Чехию в начале этого года. Государство заменило его газом из Норвегии и СПГ из Нидерландов и Бельгии. В предыдущие годы доля российского газа составляла около 97%.

"Нам необходимо рассмотреть вопрос о том, вводить ли ограничительные меры на национальном уровне или продолжать координировать наш подход в рамках всего ЕС", - заявил Сикел.

Поставка российского газа в Европу

По итогам 2022 года Москва фактически потеряла газовый рынок ЕС, и в Брюсселе не планируют возобновлять закупки с территории России.

В начале ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина предложила ЕС решение, как перестать зависеть от российского ядерного топлива и ввести санкции, но результата пока нет.

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