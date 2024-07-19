В Чехии увеличивают выплаты украинским беженцам: какие будут суммы

Правительство Чехии приняло решение об увеличении размера гуманитарной помощи для украинских беженцев. Оно вступит в силу с 1 августа.
Такой шаг связан с изменением правил предоставления бесплатного жилья с 1 сентября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukraina.radio.cz.
Гуманитарная помощь беженцам состоит из выплат на жилье и проживание. По решению правительства расходы на жилье возрастут до 6000 крон (237 евро) в месяц для уязвимых категорий и до 4000 крон (58 евро) – для всех остальных. Для начисления помощи в одном домохозяйстве и дальше будут учитываться до пяти человек.
Важным изменением является то, что больше суммы выплат не будут отличаться в зависимости от того, внесено ли жилье, где живут беженцы, в специальный реестр или нет. До сих пор эти выплаты отличались.
На гуманитарную помощь смогут претендовать только домохозяйства беженцев, у которых доходы не превышают прожиточный минимум и расходы на жилье, которые рассчитало Минтруда. Гуманитарная помощь составляет разницу между этой суммой и доходами семьи.
Фото: Выплаты увеличат до 237 евро для уязвимых категорий (gettyimages.com)
До 1 сентября 2024 года в Чехии действуют следующие правила предоставления бесплатного жилья:
С 1 сентября время, на которое будет предоставляться бесплатное жилье, сократят до 90 дней. Эта норма будет касаться всех без исключения беженцев, включая уязвимые категории. Те, кто использовал 90 дней в бесплатном жилье до сентября, должны будут выселиться или оплачивать проживание.
С изменением этих правил не согласны профсоюзы, консорциум 17 организаций, работающих с мигрантами, общественный защитник прав человека в Чехии. Среди причин критики изменений – высокие риски остаться без крова для тех, кто не может работать и не имеет права на гуманитарную помощь. Омбудсмен предостерегает, что украинцам грозит нелегальное трудоустройство, эксплуатация или вынужденный возврат в Украину.
Напомним, мы писали, как в Чехии можно получить защиту после другой страны.
Также мы рассказывали, что украинские беженцы массово едут в три страны ЕС. Среди них Чехия, которая с сентября изменит условия помощи с проживанием.
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