Как в Чехии можно получить защиту после другой страны: объяснение

Чехия занимает третье место в ЕС по числу украинских беженцев. В то же время Чешская Республика не предоставляет убежище украинцам, которые уже пользовались временной защитой в других странах.

Как можно приехать в Чехию из другой европейской страны и получить защиту, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

На проблемы с получением статуса жалуются омбудсмену

Чешский омбудсмен получает много обращений от украинцев, значительная часть которых касается проблем со временной защитой – не предоставили статус или не приняли заявление. Об этом рассказала юрист офиса Омбудсмена в Чешской Республике Вероника Вихова.

В частности, обращаются люди, которые находились в другой стране ЕС, но нашли работу в Чехии и хотят переехать.

"Мы часто с такими вопросами сталкиваемся. Чешские власти, если кто-то уже имеет временную защиту в другом государстве ЕС и приезжает к нам, оценивает эти заявления как неприемлемые. Это значит, что они даже не рассматривают заявление, не оценивают его, ставят на нем штамп неприемлемости", - рассказывает она.

Тогда человек не получает ни защиты, ни визы толерантности или другого вида на жительство. В таких случаях чиновники говорят вернуться в страну, где была предоставлена первая временная защита.

"Когда люди убегали от войны, то они ехали в ближайшие страны – Польшу, Словакию, Венгрию. Там получили временную защиту, но потом решают вопросы работы, школы. Или, например, у кого-то есть родственники в других странах", – объясняет юрист.

В офисе омбудсмена считают, что пока действует директива о временной защите, люди должны иметь возможность переезжать из одной страны в другую и всегда получать временную защиту в государстве ЕС, в котором они проживают.

Фото: Украинцы в Чехии обращаются за защитой своих прав к омбудсмену (gettyimages.com)

Как получить защиту в Чехии после другой страны

Специалист объясняет, что существует платформа, на которую вносятся данные о предоставлении временной защиты в разных странах.

"Если кто-то в Германии, например, вносит информацию о том, что лицо получило временную защиту, то этот статус автоматически аннулируется в начальном государстве ЕС. Таким образом, человек может пользоваться временной защитой только в одном государстве, никогда – в двух", – рассказывает юрист Офиса омбудсмена.

По ее словам, Чехия – одна из немногих стран (вместе с Грецией и Польшей), в которой фактически нельзя изменить страну защиты.

"Но это работает в других странах ЕС. Если у вас есть временная защита в Чехии, но потом переедете в Германию, во Францию или в Испанию, то получите защиту там, а в Чешской Республике она будет аннулирована. Но вернуться назад в Чехию уже не выйдет", - обращает внимание специалист.

Она рекомендует людям в таких случаях обращаться в суд, потому что такие вопросы в большинстве своем принимаются в пользу иностранцев.

"Рекомендуем подать заявление о временной защите, а если его обозначат как непринятое, подавать иск. Сейчас в подавляющем большинстве случаев суды принимают решение в пользу иностранцев. Потому что считают, что это не соответствует европейскому праву", - объясняет Вихова.

Некоммерческие организации бесплатно помогают составить иск, а при подаче его в суд никаких сборов платить не нужно.

"В таких случаях суды принимают решение очень быстро, потому что это иск из-за незаконного вмешательства. Возможно, процесс будет 3-6 месяцев. Для тех иностранцев, которые подаются на временную защиту, это бесплатно", - отмечает она.

В Чехии многие юристов предоставляют консультации беженцам из Украины бесплатно. Таких много в Праге и Брно. Список специалистов, оказывающих такую помощь, можно поискать на сайте Чешской ассоциации адвокатов.