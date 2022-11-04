В Чехии введут налог на чрезмерную прибыль энергетических компаний и банков

Нижняя палата парламента Чехии утвердила 60-процентный налог на чрезмерные доходы энергетических компаний и банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

Новый налог должен помочь правительству собрать в следующем году 3,4 миллиарда долларов на финансирование помощи людям и фирмам, пострадавшим от резкого роста цен на электричество и газ.

Правоцентристское правительство в Праге стремится облагать налогом дополнительную прибыль энергетических групп. Этот план возмутил затронутые секторы экономики и побудил одну из крупных энергетических компаний объявить о переносе торговой деятельности за границу.

Налог будет применяться в течение трех лет, начиная с 2023 года. Законопроект еще должен получить одобрение Сената.