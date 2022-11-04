В Чехии введут налог на чрезмерную прибыль энергетических компаний и банков
Нижняя палата парламента Чехии утвердила 60-процентный налог на чрезмерные доходы энергетических компаний и банков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
Новый налог должен помочь правительству собрать в следующем году 3,4 миллиарда долларов на финансирование помощи людям и фирмам, пострадавшим от резкого роста цен на электричество и газ.
Правоцентристское правительство в Праге стремится облагать налогом дополнительную прибыль энергетических групп. Этот план возмутил затронутые секторы экономики и побудил одну из крупных энергетических компаний объявить о переносе торговой деятельности за границу.
Налог будет применяться в течение трех лет, начиная с 2023 года. Законопроект еще должен получить одобрение Сената.
Ранее мы писали, что комитет Палаты представителей по иностранным делам чешского парламента принял резолюцию, которая назвала нынешний российский режим террористическим.
Также президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.
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