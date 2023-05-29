В Чехии не исключили войны между НАТО и РФ и сделали важное заявление, как будут воевать

По его словам, вооруженные силы Чехии уже начали подготовку к потенциальному интенсивному конфликту, поскольку Россия сейчас находится на траектории конфликта с Альянсом.

"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является наихудшим сценарием для нас, невозможна, она возможна", - сказал он.

Ржехка также напомнил, что Чехия является членом НАТО. Это дает как преимущества, так и налагает определенные обязанности на страну.

"Если начнется война, большое количество чешских солдат присоединится к боевым действиям в соответствии с планами Альянса", - добавил он.

Он рассказал, что в таком случае его страна учитывает опыт войны РФ против Украины, чтобы укрепить нацбезопасность и преодолеть зависимость от поставок российских энергоносителей.

Чехия и война России в Украине

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел призвал партнеров ускорить поставки оружия для контрнаступления. Он заявлял, что поставки должны осуществляться до конца весны.

Кроме этого, Чехия с начала полномасштабного вторжения России в Украину постоянно поддерживала украинцев. Там также были введены ряд ограничений для российских граждан и чиновников. Например, правительство Чехии отменило решения, которые до сих пор позволяли России бесплатно пользоваться большими массивами земли на территории страны.

Также власти Чехии поддерживают вступление Украины в НАТО. При этом Павел считает, что подготовка Украины к вступлению в НАТО и ЕС очень сложна, но Запад должен помочь соответствовать всем критериям.