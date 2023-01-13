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В Чехии сегодня будут выбирать президента

Фото: в Чехии сегодня проходят президентские выборы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Чехии начался первый тур президентских выборов. Он пройдет 13 и 14 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Это третьи в истории страны выборы президента. Чехи будут выбирать главу государства из 9 кандидатов, среди них:

  • бывший премьер-министр Чехии и глава парламентского движения ANO Андрей Бабиш;
  • депутат парламентского движения "Свобода и прямая демократия" (SPD) Ярослав Башта;
  • сенатор Марек Гилшер;
  • предприниматель в сфере информационных технологий Карел Дивиш;
  • бывший ректор пражского Карлова университета Томаш Зима;
  • бывшая ректор Университета имени Менделя Дануше Нерудова;
  • генерал армии в отставке, экс-начальник Генерального штаба Армии Чехии Петр Павел;
  • глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзных организаций Йозеф Стржедула;
  • независимый сенатор Павел Фишер.

Если никто из кандидатов в первом туре не наберет 50% голосов, проведут второй раунд голосования. Он запланирован на 27 и 28 января. Во второй тур пройдут два кандидата, которые набрали больше всего голосов.

Следует отметить, что Чехия - это парламентская республика, законодательная власть представлена двухпалатным парламентом, состоящим из Палаты депутатов и Сената.

Исполнительная власть в Чехии - президент и правительство. Согласно Конституции, большую власть имеет правительство, а обязанности президента достаточно ограничены.

Прямые президентские выборы в Чехии проходят с 2013 года. С этого периода лидером государства остается Милош Земан.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалом, во время которого обсудили военную помощь и украинскую формулу мира.

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