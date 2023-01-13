В Чехии сегодня будут выбирать президента

Это третьи в истории страны выборы президента. Чехи будут выбирать главу государства из 9 кандидатов, среди них:

бывший премьер-министр Чехии и глава парламентского движения ANO Андрей Бабиш;

депутат парламентского движения "Свобода и прямая демократия" (SPD) Ярослав Башта;

сенатор Марек Гилшер;

предприниматель в сфере информационных технологий Карел Дивиш;

бывший ректор пражского Карлова университета Томаш Зима;

бывшая ректор Университета имени Менделя Дануше Нерудова;

генерал армии в отставке, экс-начальник Генерального штаба Армии Чехии Петр Павел;

глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзных организаций Йозеф Стржедула;

независимый сенатор Павел Фишер.

Если никто из кандидатов в первом туре не наберет 50% голосов, проведут второй раунд голосования. Он запланирован на 27 и 28 января. Во второй тур пройдут два кандидата, которые набрали больше всего голосов.

Следует отметить, что Чехия - это парламентская республика, законодательная власть представлена двухпалатным парламентом, состоящим из Палаты депутатов и Сената.

Исполнительная власть в Чехии - президент и правительство. Согласно Конституции, большую власть имеет правительство, а обязанности президента достаточно ограничены.

Прямые президентские выборы в Чехии проходят с 2013 года. С этого периода лидером государства остается Милош Земан.