В Чехии сегодня будут выбирать президента

В Чехии начался первый тур президентских выборов. Он пройдет 13 и 14 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.
Это третьи в истории страны выборы президента. Чехи будут выбирать главу государства из 9 кандидатов, среди них:
Если никто из кандидатов в первом туре не наберет 50% голосов, проведут второй раунд голосования. Он запланирован на 27 и 28 января. Во второй тур пройдут два кандидата, которые набрали больше всего голосов.
Следует отметить, что Чехия - это парламентская республика, законодательная власть представлена двухпалатным парламентом, состоящим из Палаты депутатов и Сената.
Исполнительная власть в Чехии - президент и правительство. Согласно Конституции, большую власть имеет правительство, а обязанности президента достаточно ограничены.
Прямые президентские выборы в Чехии проходят с 2013 года. С этого периода лидером государства остается Милош Земан.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалом, во время которого обсудили военную помощь и украинскую формулу мира.
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