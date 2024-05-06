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В Чехии рассказали, на сколько снарядов для Украины уже собрали деньги

Фото: Ян Липовский, министр иностранных дел Чехии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Сергей Пышкин

В рамках чешской инициативы сейчас собрано средств на около 500 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в материале РБК-Украина "От Земана до Павела. Как Чехия стала одним из самых ярых союзников Украины в Европе".

Как отмечается в материале, еще в феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла в мире 800 тысяч снарядов 155-го и 122-го калибров, которые можно купить и передать Силам обороны Украины. 

После запуска мирового краудфандинга, к инициативе Чехии присоединились уже около 20 стран из Европейского союза и НАТО. Партнеры Украины уже предоставили или обещают предоставить средства на закупку снарядов. 

"Сейчас мы собрали средства на около 500 тысяч снарядов калибра 155 мм с поставкой в этом году, начиная с июня, и имеем целью собрать больше средств, чтобы достичь общего количества 800 тысяч снарядов", - рассказал министр изданию.

Более того, как отметил Липавский, Чехия не планирует ограничиваться в помощи Украине вышеупомянутой инициативой. Сейчас, по словам министра, правительство уже обсуждает возможности на 2025 год, в том же числе по снарядам советских калибров, которые используются украинской артиллерией. 

Снаряды для Украины 

Стоит отметить, что сегодня среди главных потребностей Украины являются: 

  • артиллерийские снаряды;
  • дальнобойное оружие;
  • авиация;
  • ускорение поставок обещанной помощи от союзников. 

Как отмечал недавно глава евродипломатии Жозеп Боррель, первые поставки артиллерийских снарядов Украине в рамках чешской инициативы ожидаются уже в конце мая или в начале июня.

В частности Липавский предполагал, что украинским военным могут передать вдвое больше снарядов. Речь идет об около 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.

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