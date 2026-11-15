В Чехии на протесты вышли десятки тысяч человек

15 ноября в Праге десятки тысяч человек присоединились к протесту против намерений чешского правительства изменить систему финансирования общественных СМИ, отменив абонентскую плату и переведя их на государственное финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По предварительным оценкам местных властей, акция должна была собрать сотни тысяч участников. Ее запланировали накануне 17 ноября - дня, когда в Чехии отмечают годовщину Бархатной революции 1989 года. Тогда был свергнут коммунистический режим, а к власти пришел диссидент и драматург Вацлав Гавел.

Как пишет издание, в воскресенье парк Летна начал быстро заполняться людьми. Число участников оказалось настолько большим, что протестующие заблокировали близлежащие станции метро. Некоторые пришли в острых шляпах, скрученных из газет. Таким образом они почтили память мультипликационного персонажа, который на протяжении десятилетий был символом вечерних детских сказок на Чешском телевидении.

Напомним, правительство премьер-министра Андрея Бабиша, заручившееся поддержкой ультраправой партии SPD и евроскептической политической силы "Автомобилисты", обвиняет частные и общественные СМИ в предвзятом освещении событий.

Правительственная коалиция продвигает законопроект об отмене ежемесячного сбора за пользование телевидением и радио. Сейчас он составляет 205 крон (9,26 доллара) и является одним из источников финансирования вещателей. Документ уже прошел предварительное голосование и ожидает дальнейшего рассмотрения.

В ответ на эти планы работники чешского общественного телевидения и радио в начале ноября провели однодневную забастовку, которая привела к сокращению эфирного времени. Акции в поддержку вещателей также организовали представители творческого сообщества и студенты.