ua en ru
Вс, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Чехии на протесты вышли десятки тысяч человек

17:33 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Чехии на протесты вышли десятки тысяч человек Фото: иллюстративное (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

15 ноября в Праге десятки тысяч человек присоединились к протесту против намерений чешского правительства изменить систему финансирования общественных СМИ, отменив абонентскую плату и переведя их на государственное финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По предварительным оценкам местных властей, акция должна была собрать сотни тысяч участников. Ее запланировали накануне 17 ноября - дня, когда в Чехии отмечают годовщину Бархатной революции 1989 года. Тогда был свергнут коммунистический режим, а к власти пришел диссидент и драматург Вацлав Гавел.

Как пишет издание, в воскресенье парк Летна начал быстро заполняться людьми. Число участников оказалось настолько большим, что протестующие заблокировали близлежащие станции метро. Некоторые пришли в острых шляпах, скрученных из газет. Таким образом они почтили память мультипликационного персонажа, который на протяжении десятилетий был символом вечерних детских сказок на Чешском телевидении.

Напомним, правительство премьер-министра Андрея Бабиша, заручившееся поддержкой ультраправой партии SPD и евроскептической политической силы "Автомобилисты", обвиняет частные и общественные СМИ в предвзятом освещении событий.

Правительственная коалиция продвигает законопроект об отмене ежемесячного сбора за пользование телевидением и радио. Сейчас он составляет 205 крон (9,26 доллара) и является одним из источников финансирования вещателей. Документ уже прошел предварительное голосование и ожидает дальнейшего рассмотрения.

В ответ на эти планы работники чешского общественного телевидения и радио в начале ноября провели однодневную забастовку, которая привела к сокращению эфирного времени. Акции в поддержку вещателей также организовали представители творческого сообщества и студенты.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что протесты во Франции переросли в столкновения с полицией, многих людей задержали.

Кстати, заместитель генерального директора "РБК-Украина" Владимир Куренной рассказал в колонке, чем нынешние протесты отличаются от предыдущих.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чехия Митинг
Новости
ВСУ поразили российский аэродром "Ахтубинск" в Астрахани и дронопорт "Цимбулова"
ВСУ поразили российский аэродром "Ахтубинск" в Астрахани и дронопорт "Цимбулова"
Аналитика
Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов