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В Чехии согласовали обучение украинских военных

Фото: в Чехии согласовали обучение украинских военных (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Нижняя палата парламента Чехии согласовала обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чешское информационное агентство.

Парламентарии большинством голосов одобрили пребывание украинских военных на полигоне Либава.

До конца 2023 года будет организовано пять месячных курсов, которые пройдут до 800 военнослужащих.

Депутаты разрешили чешским инструкторам участвовать в подготовке украинских солдат в других странах Евросоюза, но их число не должно превышать 55.

Одновременно парламентарии одобрили участие в 2023 и 2024 годах военнослужащих ВС Чехии в миссии НАТО в Ираке.

Кроме того, дано согласие направить 40 сотрудников военной полиции в Косово. Там они в предстоящие два года будут обеспечивать порядок в составе подразделения коллег из Италии.

Ранее правительство Хорватии одобрило обучение украинских военных на своей территории, несмотря на позицию президента страны.

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Чехия