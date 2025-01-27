В Чехии планируют открыть центры для поддержки возвращения украинских беженцев

Спикер из чешского Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Хана Мала сообщила, что создание центров возвращения украинцев на территории Чехии станет одной из тем встречи с вице-премьер-министром Украины Алексеем Чернышовым, который курирует вопросы отношений с украинскими гражданами за рубежом. Он приедет в Чехию 28 января 2025 года для обсуждения этой инициативы.

Создание центров возвращения, кроме своей основной функции по содействию репатриации, будет служить также культурным и общественным центром для украинцев, проживающих в Чехии.

Алексей Чернышов в начале января отметил, что граждане Украины, которые возвращаются из-за границы, в большинстве случаев смогут избежать мобилизации, что сделает процесс возвращения менее сложным.

Кроме того, Украина, по словам вице-премьера, готова принять граждан, работающих за рубежом, в частности в оборонной промышленности, чтобы компенсировать дефицит квалифицированных кадров в стране.

По данным МВД Чехии, сейчас в стране находятся около 390 тысяч украинских беженцев, получивших временную защиту. При этом, как отметил министр внутренних дел Вит Ракушан, около 60% из них планируют остаться в Чехии и после окончания войны.