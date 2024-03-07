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В Чехии готовят условия для украинцев, которые захотят остаться в стране: детали

Фото: Митинг в поддержку Украины в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чехия продлевает временную защиту для украинцев до 2025 года. В чешском правительстве уже готовят план, при каких условиях украинцы смогут оставаться в стране на более долгое время.

Одним из критериев будет социальная самодостаточность, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukraina.radio.cz.

В Министерстве внутренних дел Чехии готовят систему, на каких условиях украинцы смогут оставаться в стране после окончания действия временной защиты. Одним из критериев будет социальная самодостаточность, сообщил глава МВД Вит Ракушан.

Он планирует в ближайшее время представить эти условия правительственной рабочей группе, разрабатывающей планы адаптации и интеграции беженцев. Также планируется провести переговоры по этой теме с оппозицией, часть которой настроена против приема беженцев из Украины.

Ранее Вит Ракушан сказал, что в Чехии захотят остаться 180 тысяч беженцев. Такие подсчеты базируются на результатах опроса PAQ Research, согласно которым 58% украинских беженцев не планировали возвращаться в Украину из Чехии в ближайшие два года.

По состоянию на начало марта 2024 года в Чехии было зарегистрировано более 386 тысяч человек со временной защитой. По данным Бюро трудоустройства, в конце января 2024 года работали 117 тысяч украинских беженцев.

По информации источников издания Seznam Zprávy, для желающих остаться в Чехии определяют строгие условия. Те, кто будет просить о разрешении на длительное пребывание, не должны получать никакой гуманитарной помощи в Чехии. Также могут потребовать иметь жилье и работу. Чиновники будут изучать доходы заявителя, хватит ли их на жизнь. И еще одним условием может быть отсутствие судимости.

Напомним, мы писали, что Чехия хочет усилить обмен информацией об украинских беженцах. Это должно происходить через посольства и на европейском уровне.

Также мы рассказывали, что будет с украинскими беженцами в Чехии после окончания временной защиты. Чешские власти рассматривают три сценария развития событий – на случай увеличения или уменьшения волны миграции.

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