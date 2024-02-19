В Чехии готовят массовое тестирование украинских школьников: детали

В чешских школах обучается около 50 тысяч украинских детей. Минобразования страны планирует запустить массовое тестирование иностранных школьников на знание чешского языка.

Об этом заявил министр образования Чехии Микулаш Бек , сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukraina.radio.cz .

Министерство образования Чехии организовало двухдневную международную конференцию по образованию и интеграции украинских детей в ЕС. Эксперты из нескольких европейских стран сказали, что у них есть похожие проблемы с образованием детей-беженцев. Одна из основных – недостаточная языковая подготовка.

"Сплошное тестирование является важным условием, чтобы мы знали, в какой ситуации находимся. Совершенно ясно, что опыт с интеграцией украинских детей указывает, что мы, в отличие от таких стран, как Германия или Австрия, не были готовы предоставлять обучение чешскому языку для иностранцев в достаточном масштабе", – отметил Микулаш Бек.

Тестирование может начаться примерно через два месяца. Чиновник не отметил, как его будут проводить и будет ли проверка знаний одновременной во всех школах. По результатам тестирования будут разрабатываться мероприятия по более эффективному обучению детей-иностранцев.

Во втором семестре преподавание чешского языка как иностранного могут усилить.

Кроме языковой подготовки, также обсуждалась надежность данных и информационных систем, позволяющих отслеживать передвижение беженцев. Некоторые из них возвращаются на родину, другие переселяются в другие страны.

"У некоторых стран уже есть достаточно надежные системы, которые дают возможность детально отслеживать посещение школ украинскими детьми. В некоторых странах, включая Чехию, такой действенной информационной системы нет", – сказал чешский министр.