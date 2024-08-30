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В Чехии не видят проблем в прекращении поставок российской нефти через Украину

Фото: Чехии не нужна российская нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Возможное прекращение поставок нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину с территории России со следующего года не станет проблемой для Чехии.

Об этом заявил спецпредставитель страны по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос Reuters о заявлении советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что поставки российской нефти могут прекратиться с января, Бартушка сказал, что Украина и раньше предупреждала о возможной остановке поставок.

"Это не первый раз, на этот раз, возможно, они настроены серьезно - посмотрим. Для Чехии это не проблема", - заявил Бартушка.

Чтобы положить конец частичной зависимости от трубопровода "Дружба", чешский государственный оператор трубопроводов MERO инвестирует в увеличение пропускной способности трубопровода TAL из Италии в Германию, который соединяется с трубопроводом IKL, снабжающим Чешскую Республику.

Со следующего года увеличенных мощностей будет достаточно для удовлетворения общих потребностей двух нефтеперерабатывающих заводов страны, принадлежащих польской компании Orlen, до 8 млн тонн сырой нефти в год.

MERO заявила, что планирует добиться независимости страны от российской нефти с начала 2025 года, хотя модернизация TAL будет завершена к июню 2025 года.

Транзит нефти

Санкции в отношении российской нефти были введены ЕС в конце 2022 года. Тогда запретили поставки нефти морским путем, а получать сырье из РФ трубопроводным транспортом в виде исключения разрешили Венгрии, Словакии и Чехии. Они более полугода блокировали введение санкций, требуя сохранить поставки.

Чехии дали право получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" до середины 2025 года. В Венгрию и Словакию транзит через Украину должен прекратиться с 2025 года.

Через Украину ежегодно транзитом проходит порядка 12-13 млн тонн нефти. Доход российской "Транснефти" от поставок нефти в Европу через Украину, по информации Bloomberg, доходит до 6 млрд долларов в год.

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