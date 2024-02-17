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Чехия нашла 800 тысяч снарядов. Украина может их получит в ближайшее время, - Павел

Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Чехия нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. В ближайшие недели они могут отправиться к украинской армии.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas.

На панельной дискуссии с участием руководителей 5 государств-членов ЕС Павел заявил, что Чехия добилась успеха в поиске военного оборудования по всему миру, в том числе нашла источник тысяч снарядов для украинской армии.

Снаряды для Украины

Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Сейчас известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью.

Однако, как пообещал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, до конца года Украина получит более 1 млн артиллерийских снарядов от европейских стран.

Кроме того, по словам еврокомиссара по финансам Йоханнеса Гана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

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