RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия предложила помощь в выполнении нескольких пунктов формулы мира Зеленского

Фото: Ян Липавский, глава МИД Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов формулы мира, которая направлена на прекращение войны с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.

Глава Министерства иностранных дел Чехии рассказал президенту Петру Павелу об итогах встречи по украинской формуле мира, которая прошла на этих выходных в Джидде.

"Я сообщил ему (президенту - ред.), что мы предложили профессиональную помощь в выполнении украинского мирного плана из десяти пунктов, особенно в сфере ядерной безопасности и судебного преследования за военные преступления", - отметил Липавский.

При этом его заместитель Ян Мариан уточнил, что Чехия хочет оказать помощь в выполнении первого пункта мирного плана - обеспечении ядерной и радиационной безопасности, а также помочь создать специальный трибунал по военным преступлениям России.

Встреча по формуле мира

Напомним, на выходных в Джидде по инициативе Украины прошла встреча, на которой представители ряда стран обсуждали формулу мира и ее реализацию. Россию туда не приглашали.

По итогам встречи участники договорились по двум вопросам. В частности, они поддержали создание рабочих групп для обсуждения плана урегулирования войны России против Украины, который предложил Киев.

Украина также планирует провести Глобальный саммит мира, куда она намерена пригласить лидеров стран мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияВойна России против Украины