Чехія заборонила польоти авіакомпаніям РФ

Прага заборонила деяким російським авіакомпаніям польоти в Чехію, оскільки Росія відмовила національному перевізникові Czech Airlines у переході на постійний дозвіл на польоти за транссибірськими маршрутами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Так, Czech Airlines літають над Сибіром за тимчасовими дозволами, які доводиться регулярно продовжувати. Відзначається, що Прага запросила перехід на постійні дозволи. У відповідь російська сторона, керуючись принципом взаємності, запросила преференцій для своїх перевізників, але домовитися сторонам не вдалося. Czech Airlines не отримала постійного дозволу на транссибірський транзит. У відповідь чеська сторона знизила число допусків для російських перевізників "до формально паритетного принципу".

Також повідомляється, що обмеження на польоти введені через те, що "не вдалося досягти домовленості з авіавладою Росії щодо виконання рейсів Czech Airlines за маршрутом Прага-Сеул по транссибірським трасам".

Відзначається, що через рішення авіавлади Чехії російський "Аерофлот" 2 липня скасував чотири рейси Москва-Прага-Москва з шести. "Перемога" скасувала з 4 липня усі рейси з Москви в Карлові Вари. "Уральські авіалінії" з 2 липня призупинили перельоти між Прагою і Москвою з Єкатеринбургом.

Додамо, Прага вирішила обмежити польоти російських авіакомпаній у Чехію, так як була незадоволена умовами щодо транссибірських маршрутів для чеського національного перевізника. Скориставшись правилом паритетності, Чехія анулювала дозвіл на кілька рейсів "Аерофлоту" і "Уральських авіаліній".

Нагадаємо, раніше Міністерство транспорту Росії заборонило грузинським авіакомпаніям здійснювати польоти на територію країни з 8 липня 2019 року на тлі протестів у Тбілісі. Підкреслювалося, що таке рішення було прийнято для "забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки", а також через борг грузинської сторони перед Росією.

Як писало РБК-Україна, 21 червня президент РФ Володимир Путін підписав указ про окремі заходи щодо забезпечення нацбезпеки, яким тимчасово, з 8 липня заборонив авіасполучення із Грузією на тлі протестів у Тбілісі. Російським туроператорам було рекомендовано призупинити продаж турів до цієї країни.