Чехія ввела комендантську годину

Уряд Чехії ухвалив рішення про посилення карантину через пандемію коронавірусу. З 28 жовтня в країні на тиждень буде введено комендантську годину.

Про це повідомляють Novinky.

За словами міністра охорони здоров'я Чехії Романа Примули, нові обмеження діятимуть до 3 листопада. Громадянам буде заборонено пересуватися вулицями з 21:00 до 5:00, крім робітників і термінових поїздок, які пов'язані зі здоров'ям, майном. Також дозволяється вигулювати собак в межах 500 метрів від будинку.

"Ми не бачимо того зниження, якого очікували в ці дні. Ми повинні прийняти подальші заходи, які не завдадуть шкоди економіці, але забезпечать скорочення кількості інфікованих", - заявив міністр охорони здоров'я після засідання уряду.

Крім цього магазини будуть закриватися о 20:00. У неділю роздрібні продажі будуть припинені повністю. Автозаправок, аптекам і ресторанам дозволено працювати по неділях, однак не впускаючи клієнтів в приміщення.

Також в уряді закликали компанії дозволити своїм співробітникам якомога більше працювати з дому.

Нагадаємо, 21 жовтня у Чехії ввели повний локдаун через коронавірус. Жорсткі обмеження діятимуть до 3 листопада.

При цьому у Чехії також діє обов'язковий масковий режим на вулиці.