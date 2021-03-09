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Чехія вперше відправила COVID-хворого на лікування за кордон

Новость на русском → Чехія, Вівторок 09 березня 2021 17:16
Чехія вперше відправила COVID-хворого на лікування за кордон Фото: швидка допомога Чехії (wikimedia.org)
Автор: Дмитро Левицький

Чехія вперше за час пандемії відправила на лікування за кордон хворого на коронавірус. Чехія відправила пацієнтку з міста Усті-над-Орліці до лікарні в Польщі.

Про це повідомляє місцеве агентство TVP.

Пацієнтку автомобілем швидкої допомоги перевезли до польської лікарні у місті Рацибуж. Під час транспортування пацієнтка перебувала на апараті штучного дихання.

Спочатку хвору планували транспортувати в Польщу за допомогою вертольота, однак медики все ж вирішили використати реанімобіль.

У лютому Польща погодилася прийняти у свої лікарні COVID-пацієнтів з Чехії та Словаччини, де спостерігається складна ситуація з коронавірусом. Однак Чехія не перша, хто відправив свого пацієнта в Польщу. На початку березня польські лікарні почали приймати хворих зі Словаччини.

Нагадаємо, минулого тижня Чехія звернулася за допомогою до Німеччини, Швейцарії та Польщі. Чехія попросила сусідів прийняти пацієнтів з коронавірусом, оскільки її лікарні вже не справляються з навантаженням.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня у Чехії вперше зафіксували смерть дитини від коронавірусу.

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