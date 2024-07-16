Чехия будет производить в Украине патроны и штурмовые винтовки Colt

По словам Шмыгаля, на встрече с Фиалой были обсуждены поставки для украинского войска новых видов вооружения, подготовка и реабилитация военных и новые совместные проекты. Также было подписано два соглашения в сфере оборонной промышленности.

"Сегодня подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере, собственно, оборонной промышленности. В Украине будет построен новый патронный завод - соглашение подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервис", - рассказал Шмыгаль

Второе подписанное соглашение – это производство штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине. Это соглашение между Ceska Zbrojovka и соответствующим украинским предприятием. Каким именно Шмигаль не уточнил, заявив о соображениях безопасности.

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