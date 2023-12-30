Чехия отказалась от участия в Совбезе ООН, который РФ созвала из-за взрывов
Чехия отказалась участвовать в экстренном заседании Совбеза ООН, которое решило созвать Россия из-за взрывов в приграничном с Украиной городе Белгороде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешского министра иностранных дел Яна Липавского в Twitter.
"Мы отказываемся, чтобы нас куда-нибудь вызвала Россия. Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе, мы с радостью придем", - написал он.
Что этому предшествовало
Ранее сегодня представитель России в ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter заявил, что его страна требует проведения экстренной встречи Совбеза ООН. Он также обвинил Украину в "убийстве мирных жителей" с помощью боеприпасов из Чехии.
Полянский также потребовал присутствия посла Чехии при ООН на заседании.
Заседание Совбеза ООН, созванное Россией, назначено на 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по Киеву).
Подробно о том, что сегодня произошло в Белгороде - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.