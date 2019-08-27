Чехія збільшила квоту на працевлаштування українців до 40 тис. на рік

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Роботодавців цікавлять працівники з України через мовну та культурну близькість

Уряд Чехії затвердив квоти з приймання іноземних працівників для окремих країн, а також три види програм для працівників-іноземців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

Тепер на роботу в Чехії може бути взято 40 тис. українців (раніше квота для українців становила 19,6 тис.) на рік.

Із Сербії та Чорногорії на роботу можуть взяти 2 тис. осіб, з Молдови, Філіппін і Монголії - по 1 тис., з Індії - 600 осіб, з Казахстану - 300 осіб.

У МВС Чехії пояснили, що роботодавців цікавлять насамперед працівники з України через мовну та культурну близькість громадян, у зв'язку з чим квота була збільшена в кілька разів.

Також повідомляється, що з вересня в Чехії буде тільки три програми для залучення іноземних працівників замість шести - для працівників наукової та інших ключових сфер, висококваліфікованих працівників і кваліфікованих працівників.

Крім того, уряд Чехії виділив 1,1 млрд крон (40 млн євро) для надання допомоги Україні, Молдові, Грузії, Боснії і Герцеговині, Замбії, Камбоджі, Ефіопії та іншим країнам зі слабкою економікою, що пережили стихійні лиха або долають наслідки збройних конфліктів.

Україна отримає близько 790 тис. євро, які мають бути спрямовані на підтримку демократичних процесів і реалізацію економічних реформ у країні.

Нагадаємо, у Польщі збільшилася кількість офіційних трудових мігрантів, причому серед 644 тис. тих, хто легально працює на території країни, 483 тис. - українці.