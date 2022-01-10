Чехія посилить військову співпрацю з Україною через загрозу вторгнення РФ

На тлі загрози вторгнення Росії до України чеська сторона має намір посилити військову співпрацю з Києвом. Прага вже координує з союзниками по НАТО свої кроки щодо запобігання подальшій російській агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавскі для видання Respekt.
За його словами, стратегія НАТО заснована на посиленні стримування і оборони на східному фланзі і чіткому інформуванні про наслідки для Росії в разі агресії.
"На національному рівні Чехія зосереджена на зміцненні власної стійкості до наслідків дій Росії і на двосторонньому посиленні допомоги Україні в ряді областей, включаючи військову співпрацю, і більш широких реформах, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - зазначив Ліпавскі.
Він також зазначив, що з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою уточнили дату візиту глав МЗС Чехії, Словаччини та Австрії до Києва, який планується на початок лютого.
Нагадаємо, раніше видання The Telegraph писало, що НАТО може відвести війська від Росії в обмін на деескалацію напруженості на кордоні з Україною.
А генсек НАТО Єнс Столтенберг називав стягування російських військ загрозою нової війни в Європі.