Чехия создаст программу добровольного возвращения переселенцев в Украину

Сообщается, что новая программа предполагает, в частности, оказание помощи и возмещение части расходов при возвращении. Правительство планирует определиться с видом поддержки, на которую будут выделены средства.

Об этом говорится в проекте шестой поправки в закон, известный как lex Ukrajina, который касается прав и обязанностей украинских беженцев в Чехии. По данным МВД Чехии, в стране находится 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство из них женщины и дети.

"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не является удовлетворительной, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении", - говорится в сопроводительной записке к поправке.

Временная защита для украинцев в Чехии

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Чехии намерено продлить статус временной защиты для украинских беженцев как минимум до 2025 года.

Соответствующие поправки к закону lex Ukraine ведомство подало 31 июля. Они предусматривают продление временной защиты для украинских беженцев до конца марта 2025 года.

Кроме того, в рабочих группах стран-членов Евросоюза существует консенсус по продлению временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года, а политическое решение должно быть принято на уровне Евросоюза до конца октября.