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Чехія погодила з Німеччиною постачання танків Leopard замість переданих Україні Т-72

Фото: Чехія отримає від Німеччини 15 танків Leopard замість радянських Т-72 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чехія та Німеччина завершили переговори та погодили передачу танків Leopard. Прага отримає німецьку техніку замість радянських танків Т-72, які раніше передала Україні.

Про це заявила спікер Міноборони Чехії Наталія Форстерова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на СTK.

"Чехія та Німеччина завершили юридичні та технічні деталі передачі чеській армії 15 німецьких танків Leopard", - заявила речниця.

За її словами, Німеччина таким чином компенсує втрати чеських Збройних сил, оскільки після початку повномасштабного вторгнення Чехія направила Україні танки Т-72 та іншу важку техніку.

Прага отримає танки застарілої модифікації Leopard 2A4. Проте країни також домовилися про закупку новітніх моделей. Чехія придбає до 50 найсучасніших танків Leopard версії 2A7+. Перші машини будуть готові до кінця року.

Нагадаємо, за даними чеських ЗМІ, Прага погодила передачу Україні розвідувальних безпілотників.

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