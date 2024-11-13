Чехия готовится к новой волне беженцев из Украины: какие причины

В Чехии прогнозируют новую волну украинских беженцев из-за тяжелой зимы во время боевых действий в Украине или даже в случае их завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

Отмечается, что ситуацию могут осложнить трудности с жильем, доступ к медицинским услугам и школам.

По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел Чехии Ганы Малы, 381 000 находящихся в Чехии украинских беженцев создают значительную нагрузку на инфраструктуру страны.

Она добавила, что трудно предсказать, когда возможности Чехии будут исчерпаны.

По ее словам, часть беженцев уже интегрировалась и обеспечивает себя самостоятельно, однако поиск жилья, врачей и мест в школах остается серьезной проблемой, особенно в крупных городах.

Сообщается, что новая волна беженцев может быть вызвана энергетическим кризисом.

В то же время Международное энергетическое агентство предупреждает, что зима 2024 года в Украине будет самой сложной за последнее время из-за возможных проблем со снабжением теплом и электроэнергией.

Отмечается, что в случае ухудшения энергетической ситуации города могут оказаться непригодными для жизни, что побуждает людей покидать страну.

Кроме того, в Чехии прогнозируют, что даже в случае завершения войны из Украины могут массово уехать военные, стремящиеся воссоединиться с семьями.

Чешская контрразведка предупреждает, что это создаст новые вызовы для безопасности страны.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, в случае значительного увеличения количества беженцев будут применены антикризисные меры, в частности, создание специальных лагерей для временного проживания.

Также ранее мы сообщали, что Польша тоже готовится к новой волне украинских беженцев.