Чехія розширить пакет військової допомоги Україні
Чеська Республіка планує доставити Україні додаткову військову допомогу на суму не менше 31,5 мільйона доларів. Таку заяву зробив офіційний представник уряду Вацлав Смолька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Смолка відмовився вдаватися в деталі пакету допомоги, але сказав, що час доставки залежить від того, коли його уряд зможе отримати необхідні матеріали. Чехія раніше зобов'язалася відправити партію зброї в Україну на суму понад 8,5 млн доларів в місце за вибором українців.
Прем'єр-міністр Петро Фіала заявив минулого місяця, що його країна відправляє автомати, пістолети-кулемети, снайперські гвинтівки та пістолети, а також відповідні боєприпаси до них на суму 188 мільйонів Чеських крон для підтримки українського уряду в його боротьбі проти Росії.
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